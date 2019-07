Kajaanissa järjestetään syyskuussa virtuaalipuolustuskonferenssi – tarkoituksena tukea puolustusvoimien ja yritysten yhteistä teknologiakehitystä

Kajaanissa 18. ja 19. syyskuuta järjestettävässä Innovative Defence Technologies for the Virtual Battlefield -konferenssissa haetaan yhteistyömahdollisuuksia päättäjien, puolustusvoimien ja yritysten välille. Konferenssin tavoitteena on mahdollistaa yritysten osaamisen ja tuotteiden tarjoamisen suoraan toimialalle, jolle on perinteisesti ollut hidasteita päästä.

Konferenssissa esitellään Euroopan puolustusrahasto ja rahoitusohjelmia, jotka tukevat puolustusvoimien ja yritysten yhteistä teknologista kehittämistä muun muassa viestinnän, simulaatioiden sekä virtuaalisen harjoittelun alueilla. Tapahtumassa on tarkoitus esitellä hyviä eurooppalaisia yhteishankkeita ja käytäntöjä.

Tapahtuman avaajina toimivat puolustusministeriön kansliapäällikkö Jukka Juusti, Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö Antti Peltomäki, Kainuun Prikaatin komentaja prikaatikenraali Tuomo Repo sekä Kainuun maakuntajohtaja Pentti Malinen. Kaksipäiväisen tapahtuman osallistujat pääsevät myös tutustumaan Kainuun Prikatattiin ja virtuaaliharjoitteluun.

Konferenssi on yksi Suomen EU-puheenjohtajakauden virallisista oheistapahtumista.