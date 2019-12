Kajaanin valtuuston hyväksymä Murtomäen tuulivoimakaava kompastui susiin – KHO kumosi päätöksen, haitoista susille ei ollut riittävää varmuutta

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on kumonnut tuoreessa ratkaisussaan Kajaanin valtuuston pari vuotta sitten hyväksymän osayleiskaavan, joka mahdollistaa yhdeksän tuulivoimalan rakentamisen Kajaanin eteläpuoliselle Murtomäen alueelle.

Pääperusteena KHO:n ratkaisussa on se, että tuulivoiman kaava-alue oli selvitysten perusteella susien reviirin ydinaluetta tai niiden melko paljon käyttämää aluetta. Osalla kaava-alueesta ja myös osalla tuulivoimaloiden alueista oli lisäksi susien tunnettuja pesäpaikkojan.

KHO:n mukaan valtuuston siunaama osayleiskaava ei perustunut lain edellyttämiin riittäviin selvityksiin ja vaikutusten arviointeihin susia koskien.

KHO:n mukaan jäi huomattava epävarmuus siitä, kuinka merkittäviksi ja laajoiksi tuulivoimaloiden alueiden rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvat haittavaikutukset muun ohella susien liikkumisen ja reviirien käytön kannalta muodostuvat.

Susi on Suomessa luokiteltu erittäin uhanalaiseksi lajiksi.

Murtomäen tuulivoima-alue on osa laajempaa Piiparinmäen-Murtomäen tuulivoimapuistoa, jonka tuotannosta Piiparinmäen osalta verkkojätti Google on ostamassa merkittävän osan. Puiston on kaavailtu koostuvan yhteensä 50 tuulivoimalasta.

Tuulivoimayhtiö Ilmatar Energy kertoi tiistaina Ylelle, ettei yhtiössä vielä oltu tutustuttu maanantaina annettuun ratkaisuun.

– Joudutaan käymään vielä keskustelua Metsähallituksen ja Kajaanin kaupungin kanssa ja sitten katsotaan, missä homma kokonaisuudessaan menee, Ilmatar Energyn toimitusjohtaja Erkka Saario kommentoi Ylelle.

Hänen mukaansa Piiparinmäen osalta hanke etenee suunnitellusti.