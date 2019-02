Nyt kannattaa muistaa vaalien edellä se tosiasia, että opetusministereinä vuosina 2011-2015 toimineet demariministerit Jukka Gustafsson ja Krista Kiuru tekivät päätökset amk sektorin rahoitusuudistuksesta ja sen lopputuloksena amk sektorin rahoitus on pienentynyt 103 milj.euroa (2012...2015). Lisäksi he leikkasivat aloituspaikkoja noin 2200. Heidän työnsä tuloksena olemme saaneet myös erittäin monimutkaisen rahoitusmallin, jonka seurauksista mm. Kajaanin amk nyt kärsii, vaikka pärjää hyvin tulosmittareiden vertailussa. Nykyinen hallitus on leikannut amk sektorilta noin 36 milj.e.