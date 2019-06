Kajaanilaisella Lammen Loiskeet -festareilla kilpaillaan pokan pitämisestä – kisailemassa muun muassa oululaiskoomikko Iikka Kivi

Yle järjestää Kajaanissa heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Lammen Loiskeet -festareilla talk shown, jossa osallistujien pokkaa koetellaan #pätle-kisassa, tiedottaa Yle.

Kilpailussa kerrotaan puujalkavitsejä kahden joukkueen parikisassa, ja tekoäly mittaa kasvojen ilmeistä kenen pokka pitää parhaiten.

Kilpailussa on tuomarina kasvonilmeitä mittaava tekoäly Valossa AI, jonka on kehittänyt oululainen Valossa Labs Oy. Valossa on Oulun yliopiston yhteyteen vuonna 2015 perustettu startup, jonka visiona on kehittää tekoäly, joka ymmärtää videota kuin ihminen.

– Tekoälymalli on kehitetty suurella määrällä kasvodataa, joista on tunnistettu ihmisen perustunteita, kuten iloa, surua, vihaa ja inhoa. Tässä #pätlessä Valossa AI havaitsee oppimansa perusteella hymy- ja naurureaktion silmänräpäyksessä. Saamme siis yli-inhimillisen ja tarkan tuomarin, kertoo Valossa Labs Oy:n toimitusjohtaja Mika Rautiainen tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan Valossan tosiaikainen tekoälytekniikka näyttää videolla #pätlen kilpailijoiden kasvojen yhteydessä, miten paljon heitä puujalkavitsit todellisuudessa huvittavat. Yleisö pääsee seuraamaan pokan pitämistä suorana lähetyksenä Yle Areenassa lauantaina 6.7. klo 13.00–14.30 sekä samaan aikaan paikan päällä Kajaanihallissa festarialueella. Päivätapahtumaan sisäänpääsy on ilmainen. Tekoälyn analyysi näkyy sekä festariyleisölle että Yle Areenan lähetyksessä.

Kilpailun lisäksi lavalla keskustellaan ajankohtaisista aiheista rennosti. Keskustelemassa ja kisailemassa ovat kansanedustaja Merja Kyllönen, avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja, uimari Jenna Laukkanen, koomikko Iikka Kivi, Kainuun Sanomien päätoimittaja Sanna Keskinen ja höyrylaivaisäntä Ollis Leppänen.