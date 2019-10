Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt jätti kolme varausilmoitusta laajoista alueista Pohjois-Suomessa – yhteenlaskettu pinta-ala 3700 neliökilometriä

Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt on jättänyt Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille kolme varausilmoitusta laajoista alueista kahdeksan kunnan alueella Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa.

Varausilmoitusten yhteenlaskettu pinta-ala on 3700 neliökilometriä. Yhtiö on hakenut alueille kaksivuotista varausta.

Varausilmoitukset antavat Latitudelle oikeuden jokamiehenoikeuden puitteissa tapahtuvaan pienimuotoiseen näytteenottoon ja kartoitukseen. Varausilmoitus ei takaa lupaa kairauksiin tai kaivoksen perustamiseen.

Varaus antaa myös etuoikeuden malminetsintäluvan hakemiseen.

– Olemme maastotutkimusten aikatauluja suunnitellessamme yhteydessä paliskuntiin. Mikäli haluamme kerätä maaperänäytteitä, olemme etukäteen maanomistajiin yhteydessä, Latitude 66 Cobalt Oy:n toimitusjohtaja Thomas Hoyer kertoo tiedotteessa.

Maastossa tullaan liikkumaan vähän

Geologista tutkimustyötä johtaa yksi yhtiön perustajista, saksalainen geologian professori Steffen Hagemann.

Latitudea kiinnostaa erityisesti koboltti, josta on tullut haluttu raaka-aine akkuteollisuudessa.

KUVA: Latitude 66 Cobalt Kartassa on merkitty vaaleansinisellä alueet, jotka koskevat uusia varauksia. Violetillä merkitty vanhat varaukset.

– Nyt varatuilla alueilla on tehty geologista työtä aiemmin, mutta silloin on etsitty kuparia, kultaa tai muita teollisuuden perinteisesti tarvitsemia mineraaleja. Aiemmissa tutkimuksissa lupaavatkin kobolttilöydökset on sivuutettu, Hagemann kertoo tiedotteessa.

Hagemannin mukaan varausaikainen tutkimus on pääasiassa historiallisen tutkimustiedon keräämistä, analysointia ja tulkitsemista. Varausaikana maastossa tullaan liikkumaan varsin vähän. Suurin osa työstä tapahtuu erilaisissa arkistoissa sekä haastattelemalla alueilla aiemmin toimineita geologeja.

Varaukset käynnistävät kaksivuotisen projektin

Uusien varauksien myötä yhtiö käynnistää vuodet 2020–2022 kattavan projektin, jota varten se kerää kansainvälisen tutkijaryhmän kartoittamaan geologisesti lupaavien alueiden parhaiden kobolttimalmioiden mahdollisia sijainteja.

Projektin tavoitteena on tuottaa tietoa alueiden kallioperän rakenteesta ja ohjata yhtiön malminetsintälupahakemukset pitkäaikaisen kaivostoiminnan mahdollistaville alueille.

Latitude jätti syyskuussa 2000 neliökilometrin aluetta koskevan varausilmoituksen Peräpohjan liuskevyöhykeen itäiselle alueelle Rovaniemen eteläpuolelle. Yhtiön Tukesille jättämien varausilmoitusten yhteenlaskettu pinta-ala on nyt 5700 neliökilometriä.

– Olemme viimeisen kolmen vuoden aikana investoineet kolme miljoonaa euroa Kuusamon liuskevyöhykkeen tutkimuksiin. Geologeillamme on ymmärrys siitä, miten koboltti on asettunut nykyisille sijoilleen. Tätä tietoa on nyt mielekästä soveltaa iältään ja rakenteeltaan samanlaisiin geologisiin vyöhykkeisiin Suomessa, Hoyer kertoo.

Juttua päivitetty kello 10.56.