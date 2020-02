Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt aloittaa kairausohjelman Sallassa, Posiolla ja Kuusamossa – yhtiö kairaa yhteensä 22 reikää

Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt aloittaa kairausohjelman Sallassa, Posiolla ja Kuusamossa, yhtiö kertoo.

Kairaukset alkavat helmikuun puolivälissä ja niiden arvioidaan kestävän huhtikuun loppuun.

Yhtiön suunnitelmissa on 22 reiän kairaaminen. Suunniteltujen kairareikien syvyys on 50–320 metriä ja kairausten yhteismitta on noin 3000 metriä.

– Kairausohjelmalla on kolme tavoitetta. Selvitämme Juomasuon alueen malmion mahdollista geologista jatkumoa. Tietyillä alueilla aiemmin tekemämme sähkömagneettiset tutkimukset ovat antaneet kiinnostavia tuloksia ja kairauksilla haetaan tarkempaa tietoa. Kolmas tavoite on lisätä tietoa ja ymmärrystä koko alueen kattavan Kuusamon liuskevyöhykkeen rakenteesta, kertoo kairauksia johtava geologi Aaron Davies yhtiön tiedotteessa.

Kuusamossa kairaukset keskittyvät Juomasuon kaivospiirin läheiselle Hangaslammen alueelle, missä kairataan viisi reikää. Tutkittavat alueet sijaitsevat Juomasuon kaivospiiriin nähden kauempana Kitkajoesta. Kuusamon Vilkaslammen alueella kairataan kolme ja Ollinsuon alueella kaksi reikää.

Posiolla Maaninkavaaran alueella kairataan seitsemän reikää. Sallan Pattasojan alueella kairataan neljä reikää. Pattasojan alueella yhtiö tekee kairaukset itse määrittelemänsä suojavyöhykkeen mukaisesti yli kilometrin päässä Oulankajoesta.

Kairaukset tehdään alueiden maanomistajien luvalla ja maanomistajille maksetaan lainmukainen maanomistajakorvaus. Latitude 66 Cobalt on informoinut Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa (Tukes) kairauksista ja yhtiö tulee luovuttamaan Tukesille kairausten yhteydessä syntyvän geologisen tiedon normaalin käytännön mukaisesti.

Yhtiön vastuullisuuden ja viestinnän parissa työskentelevä Jussi Lähde kertoo yhtiön noudattavan aiemmissa kairauksissa hyväksi havaittuja käytäntöjä.

– Kairauksissa syntyvä kiviliete eli soija tankitetaan ja viedään pois kairauspaikalta. Kairauksissa käytetään myös suoja-alustoja siten että mahdollisen laiterikon myötä luontoon ei päädy öljyä, Lähde kertoo tiedotteessa.

Kairaustyöt toteuttavat ranualainen MK Core Drilling Oy, nivalalainen Nivalan Timanttikairaus Oy ja rovaniemeläinen Northdrill Oy.

Latitude 66 Cobalt on ollut yhteydessä alueen paliskuntiin kairausten tarkemmista aikatauluista.