Kainuussa ei julkisteta koronatartuntojen tai hoidettavien määriä – tiedot THL:n kautta

Kainuun sote ei tiedota koronavirustartuntojen lukumääriä tai sairaalassa hoidossa olevien määrää julkisuuteen, sote kertoo.

Päätöstä perustellaan sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallisella linjauksella. Kainuun soten mukaan tällä pyritään turvaamaan ihmisten yksityisyys.

Laboratoriot ilmoittavat testituloksista THL:lle, joka tiedottaa asiasta. Tiedot tartuntamääristä sairaanhoitopiireittäin löytyvät THL:n koronakartasta. Viimeisimmän THL:n antaman tiedon mukaan alueella on neljä tartuntaa.

Kainuun soten mukaan pelkkä laajamittainen testaus ei ehkäise tartuntoja, vaan hyvä suojautumien, ja suhtautuminen jokaiseen hengitystieinfektioon kuin koronaan ovat tehokkaimpia tapoja suojautua.

Kainuun sote siirtyy tehostettuun valmiuteen 3. huhtikuuta. Sairaanhoidon tukipalveluyksiköiden toimintaa tehostetaan niin, että ympärivuorokautinen toiminta on mahdollista, ja täysitehoinen toiminta voidaan aloittaa tilanteen sitä vaatiessa.

Henkilökohtaisille avustajille suojavarusteita

Henkilökohtaisille avustajien työnantajille on tilattu suojavarusteita Kainuussa. Niitä toimitetaan henkilökohtaisen avun työnantajille kotiin tai postilaatikkoon myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Varusteita on rajallisesti ja niitä jaetaan saatavuuden mukaan.

Ympärivuorokautisten hoivapalveluiden yksiköissä on hankittu lisää älypuhelimia ja niitä on joka yksikössä. Omaiset voivat näin pitää yhteyttä asukkaisiin esimerkikis WhatsApp -videopuhelujen kautta. Yhteydenpidossa käytetään mahdollisuuksien mukaan myös Skype-ohjelmaa.

Osalla asukkaista on myös omia älylaitteita, jolloin yhteydenpidosta voidaan niin,että hoitaja on asukkaan apuna sovittuna ajankohtana.

Kainuun sote on myös avannut maanantaina 30. maaliskuuta sähköpostiosoitteen korona@kainuu.fi, joka on tarkoitettu kansalaisneuvontaan koronavirukseen liittyvissä asioissa. Kysymyksiin vastaavat Kainuun soten asiantuntijat. Sähköposti on tarkoitettu vain kiireettömille kysymyksille koronasta.

Mikäli kyse on sairaustapauksesta, ollaan yhteydessä numeroon 116 117. Hätätapauksessa soitetaan 112.

Kainuun soten verkkosivuilta löytyy lisätietoa koronaviruksesta.