Kainuun uuden sairaalan ensimmäiset osastot avautuvat pian potilastyöhön – toisen vaiheen työt käynnistyvät helmikuussa

Kainuun keskussairaalan uuden päärakennuksen ensimmäinen osa on valmiina potilastyöhön ja yksiköt viimeistelevät parhaillaan muuttoa ja toiminnan avaamista uusissa tiloissa.

Ensimmäisenä uusissa tiloissa aloittavat keskiviikkona 22. tammikuuta päivystyspalvelut, synnytykset, leikkaustoiminta sekä teho- ja valvontaosasto. Lähes kaikki kuvantamistutkimukset tehdään silloin jo uudessa sairaalassa.

Laboratorion näytteenotto muuttaa uusiin tiloihin 27. tammikuuta, ja kuun loppuun mennessä muuttavat myös erikoissairaanhoidon osastot A ja B, lasten ja nuorten osasto, päiväsairaala ja dialyysi, toimenpideyksikkö ja naistentautien poliklinikka.

Nyt käyttöön otettava sairaalan osa vastaa kahta kolmasosaa koko rakennushankkeesta. Sairaalan toisen vaiheen työt käynnistyvät helmikuussa, jolloin ensimmäinen vanhan sairaalan siipi puretaan uuden rakennusosan tieltä. Rakennustyöt kestävät kesään 2021 saakka.

– Potilaiden ja henkilökunnan kannalta on hienoa päästä ajanmukaisiin, uusiin tiloihin, jotka palvelevat hoitotyötä. Kainuun uuden sairaalan rakentaminen on ollut monen vuoden ainutlaatuinen projekti kaikille osapuolille, joten myös meille hankkeen toteuttajille ensimmäisen osan valmistuminen on suuri virstanpylväs, hankkeesta vastaavan Kainua-allianssin projektijohtaja Kimmo Ahonen Skanskalta sanoo.

Pääosa erikoissairaanhoidon erikoissairaanhoidon poliklinikoista muuttaa uusiin tiloihin toisessa vaiheessa. Syksyllä 2020 muuttavat lasten ja nuorten poliklinikka sekä Kajaanin terveyskeskuksen vastaanotot ja kuntoutusosasto, keväällä 2021 kehitysvammaosasto, lasten ja nuorten psykiatrian yksiköt ja ensihoidon tilat. Viimeisenä muuttovuorossa ovat loput poliklinikat ja osastot alkusyksystä 2021.