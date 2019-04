Kainuun soten alueelta löydetty tavallista laajemmin VRE-bakteeria – seulonnoissa 25 löydöstä

Vuodeosastojen toimintaa on jouduttu rajoittamaan tavallista laajemman VRE-esiintymän vuoksi Kainuun keskussairaalassa ja Sotkamon sairaalassa. VRE on yleisesti käytetylle vankomysiini-antibiootille resistentti enterokokki-bakteeri.

Kainuun soten päivystyspalvelujen ylilääkäri Olli-Pekka Koukkari kertoo, että seulontanäytteistä oli keskiviikkoiltaan mennessä tehty yhteensä 25 löydöstä.

Seulonnat ovat edelleen kesken. Tilanteen vuoksi kaikilta Kainuun soten akuuttiosastoille tulevilta potilailta otetaan VRE-seulontanäytteet.

Koukkarin mukaan löydösten suuri määrä tuli yllätyksenä, sillä aiemmin löydöksiä on ollut vuodessa vain yksittäisiä.

Löydösten suuresta määrästä huolimatta Kainuussa ei ole tähän mennessä todettu yhtään vakavaa VRE-infektiota.

THL:n verkkosivuilla kerrotaan, että enterokokin taudinaiheuttamiskyky on pieni. Se aiheuttaa infektioita vain potilaille, joiden vastustuskyky on alentunut. Tavallisin enterokokin aiheuttama infektio on virtsatietulehdus. Sairaalahoidossa oleville potilaille se voi aiheuttaa myös esimerkiksi haavainfektion tai vakavan yleisinfektion.

Koukkari kertoo, että tällä hetkellä yksi vuodeosasto on suljettu uusilta potilailta löydösten vuoksi. Osastolle voidaan ottaa vain potilaita, joilta on löytynyt bakteeria. Lisäksi pääsiäisen aikana yksi osasto oli suljettuna, mutta sen sulku on saatu purettua.