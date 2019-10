Kainuun sote-kuntayhtymä aloittamassa 3 700 henkeä koskevat yt-neuvottelut, irtisanomiset mahdollisia – Yhtymäjohtajaa vaaditaan samaan aikaan eroamaan

Alueen kuntien omistama Kainuun sote eli sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on aloittamassa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut.

Asia on yhtymähallituksen esityslistalla 9.10 eli ensi keskiviikon kokouksessa.

Perustelut ovat taloudelliset. Kainuun soten tulos on edelleen reippaasti alijäämäinen. Viime vuonna alijäämää kirjattiin lähes 21 miljoonaa euroa ja ennusteen mukaan kuluvana vuonna tulos pysyttelee pahasti alijäämäisenä.

Esitetyt yhteistoimintaneuvottelut koskisivat koko Kainuun sote-kuntayhtymän henkilöstöä eli 3 700 ihmistä, kertoo kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto. Luvussa ovat mukana myös määräaikaisessa työsuhteessa olevat.

Säästötavoite on kaksi miljoonaa euroa.

– Ryhdymme katsomaan, mihin henkilöstöryhmiin se kohdistuu eli miten säästötavoite on saavutettavissa, Ahopelto sanoo.

Toiminnan sopeuttamiseksi eli kulujen karsimiseksi pöydällä on hänen mukaansa useita keinoja. Irtisanomiset ovat mahdollisia, samoin lomautukset ja muut säästökeinot.

Ahopelto toteaa, että Kainuun sote on sopeuttanut toimintaansa viime aikoina useaan otteeseen.

Viime maalis-huhtikuussa läpi vietiin talous- ja henkilöstöhallintoa koskenut tasapainottamisohjelma, jossa yt-neuvottelujen seurauksena myös 22 työsuhdetta päättyi.

Noin kuukautta myöhemmin toukokuussa henkilöstön kanssa sovittiin uusista säästötoimista.

– Silloin tehtiin ammattijärjestöjen kanssa sopimus lomarahojen vaihtamisesta vapaiksi ja palkattomista virkavapaista. Toimilla kertyi noin 200 000 euron säästöt, Ahopelto kertoo.

Ahopelto luettelee useita toimia, joilla kuluja on kutistettu: muun muassa päiväajan toimintaa on lisätty ja työnantajalle kalliimpaa kolmivuorotyötä vähennetty, vakansseja on jätetty täyttämättä ja määräaikaisia vähennetty.

– Lisäksi eläköitymisiä on tulossa paljon.

Lisäksi Kainuun uusi keskussairaala on aloittamassa ja toimii täysillä vuonna 2021. Ahopelto huomauttaa, että siinä potilaspaikkoja on vähennetty noin sadalla ja henkilöstöä tarvitaan vähemmän.

Kainuun kuntien sote-menoja nostavat iäkkään väestön kasvava osuus ja valtakunnallisesti vertaillen korkea sairastavuus. Sote-menot Kainuussa ovat lähes viidenneksen korkeammat maan keskiarvoon verrattuna.

Edellisen hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen kaatuminen tarkoittaa, että kunnat vastaavat sote-menoista lähitulevaisuudessakin itse.

Yhtymäjohtaja halutaan erottaa

Kainuun Sanomat uutisoi perjantaina, että Kainuun soten omistajakunnissa jo pidempään kytenyt tyytymättömyys on yltynyt siihen pisteeseen, että yhtymäjohtaja Maire Ahopelto halutaan erottaa tehtävästään.

Kunnat ovat pyytäneet sote-hallitusta kutsumaan koolle ylimääräisen yhtymävaltuuston kokouksen asian vuoksi.

Kajaanin kaupunginjohtajan Jari Tolosen mukaan yhtymän kunnissa vallitsee luottamuspula Ahopeltoa kohtaan.

Tolosen mukaan ongelmia on yhteistyökyvyssä kuntiin päin sekä johtamisessa ja taloudenpidossa.

Sotkamon kunnanhallituksen puheenjohtaja Sakari Seppänen (kesk.) sanoo lehdessä, ettei kuntayhtymä edes yritä pysyä sovitussa talousraamissa, vaan sen yli mennään kymmenillä miljoonilla.

Seppäsen mielestä Kainuuseen tarvitaan nyt nykyaikaiset, vähenevään väestömäärään suhteutetut palvelut, jotka vastaavat maksajien eli kuntien kantokykyä.

Ahopelto ilmoitti Kalevalle, ettei kommentoi erovaatimuksia mitenkään.