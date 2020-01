Kainuun keskussairaalan päivystys muutti uuden sairaalan tiloihin – "Potilaita on riittänyt"

Kainuun keskussairaalan päivystystoiminta on muuttanut uuden sairaalan tiloihin.

– Muutto ja käyttöönotto on sujunut ilman isoja ongelmia. Potilaita on riittänyt, koska vanha päivystys oli täynnä muutettaessa. Poliklinikalla ensimmäiset potilaat on nyt hoidettu tavalliseen tapaan, kuten muinakin päivinä, kertoo päivystyksen ylilääkäri Olli-Pekka Koukkari tiedotteessa.

Uuden sairaalan ensimmäinen vauva syntyi aamupäivällä. Myös ensimmäiset leikkaukset on tehty, ja teho-osaston toiminta on onnistuneesti käynnissä. Yksiköiden muutto jatkuu suunnitelmien mukaan pääosin tämän ja ensi viikon aikana.

Sairaalan päivystys palvelee kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita. Henkeä uhkaavissa tai muissa vakavissa vaaratilanteissa apua tulee hälyttää hätäkeskuksen kautta soittamalla hätänumeroon 112.

Mikäli oma terveystilanne askarruttaa mieltä, on mahdollista soittaa myös päivystysavun numeroon 116 117. Tällöin puhelu ohjautuu Kainuun alueelta soittaessa Kainuun keskussairaalan päivystävälle hoitajalle, joka tekee ensiarvion potilaan tilanteesta.

Päivystysavun numerossa 116 117 on takaisinsoittopalvelu kello 06–18 ilta- ja yöaikaan puheluihin vastataan soittojärjestyksessä.

– Tärkeää on, että soittaa ennen päivystykseen lähtöä, mikäli terveystilanne askarruttaa. Näin potilaalle voidaan tarvittaessa antaa ajanvaraus odotusajan lyhentämiseksi. Vaikka hoidamme potilaat kiireellisyysjärjestyksessä, on ehdottomasti kaikkien etu, että päivystyksessä ei tarvitsisi istuskella tarpeettomasti, neuvoo ylilääkäri Koukkari.

