Kainuun ja Koillismaan kunnat haluavat edistää hiilineutraaliutta

Kainuussa ja Koillismaalla on maaliskuun alussa alkanut Kainuun ja Koillismaan kunnat hiilineutraaleiksi -hanke KAHINA, joka kestää kaksi ja puoli vuotta.



Hankkeen keskeinen tavoite on edistää hiilineutraaliutta ja energiatehokkuutta siihen osallistuvissa kunnissa, joita ovat Kajaani, Kuusamo, Paltamo, Puolanka, Suomussalmi, Taivalkoski ja Vaala.

Hankkeessa ohjeistetaan energiatehokkuuteen, tiedotetaan hyvistä käytännöistä ja verkostoidutaan muiden edelläkävijäkuntien kanssa.



Lisäksi hanke järjestää energiatehokkuutta lisääviä toimenpiteitä esitteleviä tapahtumia ja hiilineutraaliutta edistäviä yhteishankintoja.



Yksi esimerkki hankkeen toimenpiteistä on hotelli- ja matkailuyrittäjille järjestettävä Best Practices -tapahtuma, jossa sähköauton latauspisteen asennuttanut matkailuyrittäjä kertoo kokemuksiaan muun muassa latauspisteen asentamisesta ja siitä saadusta palautteesta. Samassa tapahtumassa kerrotaan sähköautojen latauspisteiden yhteishankinnasta, jonka järjestämisessä hanke auttaa.



Tavoitteena on lisätä sähköautojen latauspisteiden määrää Kainuussa ja Koillismaalla, mikä omalta osaltaan tukee tulevaa tieliikenteen murrosta, autokannan sähköistämistä.



EAKR-hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus ja hankkeeseen osallistuvat kunnat.