Kainuun ely-keskus: Nuasjärven ekologinen tila on hyvä, eikä happikato uhkaa järveä – "Laaja seuranta-aineisto ei tue Helsingin yliopiston tutkijoiden käsitystä"

Ei kait Kainuun ely omaa oksaansa sahaa, sehän on päivänselvä. Jos se myöntäisi, että vaurioita on tullut, se myöntäisi tehneensä virheen, kun on myöntänyt erinäisiä ympäristölupia pitkin aikaa - niin Talvivaaralle kuin Terrafamelle. Kainuun ely on suuri vitsi - paitsi ei taida paljon paikallisia ja mökkiläisiä tämä vitsi naurattaa.