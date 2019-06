KaiCell Fibers etsii uutta toimitusjohtajaa – suunnattu osakeanti aloittaa uuden vaiheen Paltamon tehdashankkeessa

KaiCell Fibers Oy:n suunnattu osakeanti käynnistää uuden vaiheen Paltamon tehdashankkeessa.

Osakeantiin osallistuu pääosin nykyisistä suomalaisista sijoittajista koottu ydinryhmä, jonka kautta myös yhtiön omistuspohja vahvistuu.

KaiCell Fibers Oy aikoo valmistaa Paltamossa sellua ja jalostaa sitä Arbroniksi, joka on tekstiilikuidun raaka-aine. Arbron-teknologia on suomalaista.



Koska tehdashanke on nyt siirtymässä toteutusvaiheeseen, osakeanti mahdollistaa yhtiön rakenteen järjestämisen uudelleen. Jukka Kantola jättää KaiCell Fibers Oy:n toimitusjohtajan tehtävät ja palaa NC Partnering Oy:n johtoon.

KaiCell Fibers Oy:n hallitus on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan haun ja sinä aikana vt. toimitusjohtajana toimii Hannu Heikkinen. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Eero Suutari.



– On ollut upea jakso tehdä taas historiaa suomalaiseen teollisuuteen. Nyt on sopiva vaihe jättää tehtaan toteuttaminen tulevalle organisaatiolle, kiittelee Jukka Kantola.



Osana yhtiöjärjestelyä NC Partnering Oy ottaa vastuulleen tekstiilikuitu Arbroniin liittyvän kehitystyön.