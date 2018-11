Kahden henkilöauton kolari Enontekiöllä, kolme henkilöä loukkaantunut – tie suljettu Käsivarrentiellä

Enontekiöllä tiellä 21 eli Käsivarrentiellä on sattunut liikenneonnettomuus, jonka vuoksi tie on suljettu liikenteeltä. Tapauksesta on haittaa liikenteelle molempiin suuntiin.

Pelastuslaitos kertoo, että kyse on kahden henkilöauton välisestä kolarista. Onnettomuuden pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä.

Kolme henkilöä on loukkaantunut onnettomuudessa. He ovat Ruotsin ja Norjan kansalaisia.

Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuuspaikka on Karesuvannolta noin 15 kilometriä Kilpisjärven suuntaan Maunun kylän kohdalla.

Hälytys onnettomuudesta tuli perjantaina noin kello 13.50.