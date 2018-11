Kadonnutta miestä etsitään Kittilässä lukuisten viranomaisten, vapaaehtoisten, koirien ja ilma-alusten voimin

Kittilän Tepastossa etsitään 78-vuotiasta miestä, joka katosi lähdettyään aamulenkille perjantaiaamuna yhdeksän aikaan, kertoo poliisi. Mies ei ole saapunut takaisin kotiinsa, eikä häneen ole saatu yhteyttä.

Miehellä oli yllään mustat housut ja tuulitakki. Hän on kalju ja normaalivartaloinen.

Miestä on etsitty kahden päivän ja yhden yön ajan maastosta ja vesistöalueilta. Etsinnöissä on poliisin lisäksi rajavartioston, pelastuslaitoksen ja puolustusvoimien väkeä. Mukana on myös vapaaehtoinen pelastuspalvelu sekä muita vapaaehtoisia.

Etsinnöissä on käytetty miehitettyjä ja miehittämättömiä ilma-aluksia, koiria, pintapelastajia ja hydrokoptereita. Etsintöjä jatketaan myös sunnuntain vastaisen yön ajan. Sunnuntaiaamuksi paikalle pyydetään myös vapaaehtoisia. Vapaaehtoiset voivat ilmoittautua Tepaston koululla toimivaan johtokeskukseen aamulla kello 9 alkaen.