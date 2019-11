Kaamoskamera on taas päällä, tällaista on elämä ilman auringonpaistetta – upea video näyttää Enontekiön kaamoksen kahdessa minuutissa

Lapin perukoilla, Enontekiön Hetan kylällä Kaamoskamera on taas päällä. Katsoja voi seurata päivä päivältä, kuinka aurinko lakkaa nousemasta tunturin ylle.

Kamera kuvaa kylänraitilla soljuvaa elämää, lumista Ounastunturia, väriä vaihtavaa taivasta ja kyläkaupan kulmaa eli sitä, millaista elämä on ilman auringonpaistetta.

Kaamosaika on Hetassa noin 6.12.–6.1. Viime vuonna kameran kautta kaamokseen tutustui 73 000 katsojaa.

Kaamos on jokavuotinen ajanjakso, jolloin aurinko ei nouse taivaanrannan yläpuolelle lainkaan. Ilmiö esiintyy naapapiireillä ja niitä korkeammilla leveysasteilla.

Napapiirien lähellä kaamos on lyhyempi kuin lähellä napoja. Esimerkiksi Nuorgamissa kaamos on Ilmatieteen laitoksen mukaan melkein kaksi kuukautta, kun Sodankylässä se on vain muutaman päivän.