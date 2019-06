Juhannukseksi on luvassa Oulun seudulla lämpöä, sateita ja ukkosta – lauantaina tuuli saattaa yltyä voimakkaaksi

Juhannukseksi on luvassa Oulun seudulle lämpöä, sateita ja mahdollisesti ukkosta. Torstaina mittari on vielä selvästi 20 asteen paremmalla puolella, ja aurinkoakin on näkyvissä.

Torstai-iltaa kohden pilvisyys saattaa alkaa lisääntymään.

– Ihmeemmin ei pitäisi vielä sataa torstaina, mutta Oulun seudulla ei mikään varma pouta kuitenkaan ole, Forecan päivystävä meteorologi Juha Föhr kertoo.

Perjantaina juhannusaattona pilvisyys lisääntyy selvästi ja sadekuurot sekä ukkonen ovat todennäköisiä. Lämpötila pysyy kuitenkin 20 asteen tietämillä.

Perjantaina illalla sateet työntyvät kohti itää, ja alkaa seljetä juhannusyötä kohti mentäessä.

– Perjantai-iltakin on vielä lämmin. Yöllä ilma viilenee, mutta pysyy yli kymmenessä asteessa, Föhr sanoo.

Lauantaina tuuli voimistuu. Pilvisyyden lisääntyessä nähdään myös kuurosateita ja ukkosta.

– Tuuli saattaa muuttua lauantaina hyvinkin voimakkaaksi varsinkin merellä. Myös kuurosateet ovat reippaita.

Tuulisuus jatkuu aina sunnuntaille saakka, jolloin sään pitäisi kuitenkin poutaantua. Joitakin sadekuuroja saattaa muodostua. Sunnuntain päivälämpötila pyörii 16 asteen tietämillä.