Joulukuusen kaatopuuhiin ei ole asiaa ilman voimassa olevaa lupaa – luvan voi hankkia helposti puhelimeen

Jos valtion metsästä haluaa hakea joulukuusen, on toimenpiteeseen hankittava lupa, Metsähallitus kertoo.

Lapin ja Pohjanmaa-Kainuun alueilla on käytössä mobiililupapalvelu. Luvan voi ostaa myös Tiedekeskus Pilkkeestä Rovaniemeltä.

Joulukuusilupa oikeuttaa hakemaan enintään kolmemetrisen kuusen valtion monikäyttömetsistä. Enontekiön, Utsjoen ja Inarin kunnissa luvalla saa hakea ainoastaan männyn koristamaan jouluista pirttiä.

Joulupuu on noudettava tien varresta, korkeintaan parinkymmenen metrin etäisyydeltä. Puuta ei saa käydä sahaamassa suojelu- tai retkialueilta.

– Jos joulukuusen hakee ilman lupaa valtion mailta, niin se on varkaus, Metsähallituksen Lapin alueen tiedottaja Aino Ilkka sanoo.

Luvan ostajan on hyvä varmistaa alueen kuuluminen Metsähallituksen metsätalouskäytössä oleviin metsiin. Asian voi tarkistaa menemällä osoitteeseen www.retkikartta.fi ja valitsemalla kartasta kohdan "metsätalouden monikäyttömetsät".

Luvan voi ostaa puhelimitse numerosta 0606 05 61145. Hinta on 5,09 euroa, jonka lisäksi soittajan maksettavaksi jää matkapuhelinmaksu. Lupa on voimassa yhden vuorokauden. Voimassaolo alkaa heti tekstiviestin saavuttua. Lupia on myyty vuosittain noin 1500 kappaletta.