Jätevesilain muutos lähestyy vääjäämättömästi – "Kaikkien kiinteistöjen järjestelmiä ei saada rantavyöhykkeellä tai pohjavesialueella kuntoon"

Lakimuutos koskee kiinteistöjä, jotka ovat pohjavesialueella tai alle 100 metrin päässä vesistöstä.

Jätevesilain muutos astuu voimaan reilun puolen vuoden päästä. Muutos koskettaa monia kiinteistöjen omistajia myös Oulun alueella.

Uudistettu jätevesiasetus koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja haja-asutusalueen mökkejä tai omakotitaloja, jotka ovat pohjavesialueella tai alle sadan metrin päässä vesistöstä. Tällaisilla kiinteistöillä on oltava ympäristönsuojelulaissa määritellyn perustason puhdistusvaatimusten mukainen jätevesien käsittelyjärjestelmä asennettuna 31.10.2019 mennessä.

Kiinteistön omistajan täytyy tehdä ensin jätevesiselvitys, ja jos on tarvetta muutostöille, asia laitetaan etenemään suunnittelijan kanssa.

– Jos kiinteistön omistajalla on tieto, että jätevesijärjestelmä on puutteellinen ja se edellyttää toimenpiteitä, niin tulee ottaa suoraan yhteyttä asiantuntevaan suunnittelijaan. Jätevesijärjestelmän uusiminen edellyttää lupaa rakennusvalvontaviranomaiselta eli muutokseen on haettava lupa rakennusvalvonnasta, ympäristötarkastaja Hannu Salmi Oulun seudun ympäristötoimesta kertoo.

Salmi ei tiedä tarkkaa lukumäärää, kuinka montaa kiinteistöä lakimuutos koskettaa Oulussa ja ympäristökunnissa.

– Pyrimme kartoittamaan tilanteen tulevan kesäkauden aikana, Salmi mainitsee.

Oulujoen varrella lähes koko ikänsä asunut Antti Turkka on ollut etukenossa jätevesiasioissa. Hän toimii alan yrittäjänä, joten omalle pihalleen hän laittoi tehdasvalmisteisen pienpuhdistamon jo 15 vuotta sitten.

– Vaikka puhutaan laista, asetuksista ja pakosta, lähtisin siitä, että kyse on omasta asumisviihtyvyydestä ja oman kiinteistön arvosta. Itsellä on sellainen henkilökohtainen intressi, kun tässä Oulujoen rannalla asuu, että ennen pääsi uimaan, kunhan otti haravalla isommat kokkareet edestä pois. Toki vielä tänäkin päivänä siellä kelluu aina joskus jotakin.

Tällä hetkellä muun muassa Oulunsalon Salonselän pohjavesialueella on käynnissä jätevesiviemäröintihanke, joten siellä asiat etenevät.

– Viemäriin liittyminen on aina ensisijainen vaihtoehto. Viemäriin liittyminen tulee harkittavaksi, mikäli viemäri on alle 300 metrin etäisyydellä kiinteistöstä. Se voi olla järkevää jopa kauempaakin, Salmi valottaa.

Salmi kertoo, että tiedotusta asian suhteen pyritään lisäämään, sillä lokakuu tulee yllättävän nopeasti.

– Asia edellyttää lisää ja nykyistä tehokkaampaa tiedottamista. ProAgria Oululla on heidän toimialueella käynnissä haja-asutusalueen jätevesineuvonta-hanke, jonka toimesta asiasta on aktiivisesta tiedotettu ja tiedotetaan edelleen. ProAgria Oulun jätevesineuvonta -hanke, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Oulun seudun ympäristötoimi järjestivät helmikuun alussa 2019 suunnittelijoille ja kuntien viranhaltijoille koulutuksen haja-asutuksen jätevesien käsittelystä. Oulun seudun ympäristötoimen nettisivuilla on asiasta tietoa.

Turkka ja Salmi arvelevat, ettei kaikkia kohteita ehditä laittaa kuntoon määräaikaan mennessä, sillä moni havahtuu asiaan liian myöhään.

– Toiveena on, että ihmiset oma-aloitteisesti kunnostaisivat jätevesijärjestelmänsä lainsäädännön ja ympäristönsuojelumääräysten edellyttämän mukaisiksi. Lienee päivänselvää, että kaikkien kiinteistöjen järjestelmiä ei saada rantavyöhykkeellä tai pohjavesialueella kuntoon lokakuun 2019 loppuun mennessä.

Ympäristötoimi aikoo tarvittaessa puuttua tilanteeseen, jos asiat eivät muuten etene.

– Kyllä puutumme. Aloitamme neuvonnan keinoin, ja mikäli se ei tehoa, niin otamme käyttöön ympäristönsuojelulain mukaiset hallintopakkotoimenpiteet, Salmi kertoo.