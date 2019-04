Japanilaiset tulivat vain saunaan, eritoten savusauna sai suuren arvostuksen – Tuleeko Kuusamosta nousevan auringon saunamekka?

Kat­su­ki Ta­na­ka on Ja­pa­nin sau­na­gu­ru. Nyt mies sau­noo Kuu­sa­mos­sa.

Ta­na­kan mu­ka­na on myös suu­ri jouk­ko Ja­pa­nin sau­na- ja kyl­py­lä­seu­ran sau­na­fa­ne­ja, tai hard core-sau­no­jia, ku­ten heis­tä yk­si myön­tää so­pi­vak­si ni­mi­tyk­sek­si po­ru­kal­le. Oi­ke­as­taan län­si­mai­set sa­nat, tai edes in­ti­a­lai­nen sana guru, ei ta­voi­ta sitä, mitä nämä ja­pa­ni­lai­set sau­no­mi­sel­la ta­voit­te­le­vat.

Ta­na­ka on kir­joit­ta­nut sau­nas­ta ja piir­tä­nyt suo­si­tun man­ga-sar­ja­ku­van, Sau­nan tie, Sadō. Se on kuin ai­kidō, joka mei­naa suo­mek­si har­mo­ni­sen voi­man tie­tä. Sau­na­seu­ra on ni­mit­tä­nyt Ta­na­kan sau­nan suur­lä­het­ti­lääk­si.

Ryh­mä kun­ni­oit­taa ka­ris­maat­tis­ta sau­no­jaa van­hal­le kult­tuu­ril­leen tyy­pil­li­seen ta­paan mo­nin huo­mi­o­no­soi­tuk­sin, hä­nen pu­het­taan kuun­nel­laan.

Koil­lis­sa­no­mat sau­noi ja kyl­pi avan­nos­sa ryh­män kut­su­ma­na vie­raa­na. Sau­no­mi­nen ta­pah­tui Iso­ken­käis­ten klu­bin mu­he­vas­sa sa­vu­sau­nas­sa, ei­kä löy­ly lop­pu­nut.

Vaik­ka ja­pa­ni­lais­ten en­sim­mäi­ses­sä sau­na­ryh­mäs­sä oli vain mie­hiä, pu­keu­dum­me kaik­ki ui­ma­hou­sui­hin, sil­lä mei­tä sau­not­taa klu­bin tar­jo­a­ma­na sau­na­e­män­tä­nä Kat­ja Vira.

Sadō:n tie ei ole ja­pa­ni­lai­sil­le vain jo­tos, jol­la as­kel­le­taan vaan se on tie, joka sym­bo­loi koko elä­män mit­tais­ta tai­val­lus­ta. Ei­kä vain tai­val­lus­ta vaan an­ka­raa­kin kil­voit­te­lua dō:n si­säi­sek­si hal­lit­se­mi­sek­si. Sa­vu­sau­nas­sa vah­vis­te­taan, et­tä ryh­män ajat­te­lun taus­tal­la on pit­käl­ti Zen-tra­di­tio. Zen-me­di­taa­ti­o­tek­nii­kat tyh­jän mie­len saa­vut­ta­mi­sek­si so­pi­vat hy­vin suo­ma­lai­siin sau­noi­hin, ker­to­vat ja­pa­ni­lai­set. Tämä joh­tuu sii­tä, et­tä suo­ma­lai­set sau­nat ovat hei­dän ha­vain­to­jen­sa mu­kaan par­haim­mil­laan pi­mei­tä.

Tyy­pil­li­set ja­pa­ni­lais­sau­nat si­säl­tä­vät ison te­le­vi­si­on. Sen nämä sau­nan tien kul­ki­jat myön­tä­vät kan­san­sa suu­rek­si vir­heek­si. He sel­väs­ti hä­pe­ä­vät kan­san­sa ja To­ki­on Chi­ban tek­nous­koi­sia vä­ri­väl­pä­tyk­siä, te­le­vi­si­oi­den ruu­tu­ja, sau­nois­saan.

Nyt he ovat tul­leet sau­nan ko­tiin, Suo­men Kuu­sa­moon.

– Ve­nä­jäl­lä­kin on ban­jo­ja, mut­ta sau­nan ko­ti­maa on Suo­mi, sen tie­däm­me ja sik­si kut­sum­me sau­naa sau­nak­si myös Ja­pa­nis­sa, ker­ro­taan lau­teil­la.

Sau­no­jat ar­vi­oi­vat, et­tä Ja­pa­nis­sa on noin 10 000 sau­naa ja he viit­taa­vat ryh­män mu­ka­na ole­viin sau­na­mes­ta­rei­hin, joil­la on ihan oma sau­na. Nou­se­van au­rin­gon sau­nois­ta noin puo­let läm­pi­ä­vät puul­la.

Nyt ko­et­ta­vaa sa­vu­sau­naa ar­vos­te­taan ko­vin. Se vah­vis­te­taan voi­mak­kain nyök­käyk­sin. Ja­pa­nis­sa on vas­ta yk­si sa­vu­sau­na. Se kuu­luu ole­van Hok­kai­dol­la.

Akira Ataka vilvoittelee. Japanin uimavesien kerrotaan olevan kymmenisen astetta lämpimämpiä, joten nyt päästiin kuin vuoristorataan.

– Suo­ma­lai­nen sau­na­kult­tuu­ri rin­nas­tuu Ja­pa­nin tee­se­re­mo­ni­aan, ar­vi­oi Ta­kas­hi To­mi­o­ka.

Tee­se­re­mo­nia on so­dan­jäl­kei­sen Ja­pa­nin ar­von­sa tun­te­vas­sa kult­tuu­ris­sa eh­kä py­hin.

Ze­nin li­säk­si sau­no­jat to­te­a­vat vie­lä van­hem­pien ani­mis­tis­ten pe­rin­tei­den aut­ta­van hei­tä ym­mär­tä­mään, mikä suo­ma­lais­ten mie­les­tä sau­nas­sa voi ol­la py­hää.

– Meil­lä on van­ho­ja kuu­ma­ve­si­läh­tei­tä, joi­den höy­rys­sä on aja­tel­tu asu­van hen­kiä, ka­me­ja, ker­too Ta­ka­ya Hi­roo­ka.

Ka­mit ver­tau­tu­vat löy­lyyn.

Ja­pa­ni­lai­sen löy­lyn hen­ki asuu ken­ties vah­vim­pa­na Bep­pun-lah­den kuu­lui­sas­sa kyl­py­lä­kau­pun­ki Bep­pus­sa.

Ryh­män vii­si­päi­väi­nen reis­su on suun­nat­tu Kuu­sa­moon, jos­sa sau­no­taan kol­me päi­vää ja Hel­sin­kiin, jos­sa sau­no­taan vie­lä kak­si päi­vää.

Ja­pa­nin kan­san ar­ki­nen sau­na­kult­tuu­ri pe­riy­tyy pit­kän ajan taak­se ja kau­pun­kien yh­teis­kyl­py­löi­hin. Ve­den heit­tä­mi­nen kuu­mil­le ki­vil­le tun­ne­taan.

Sau­nan mai­ne oli kui­ten­kin pit­kään huo­no, ”siel­lä vain van­hat ukot is­tu­vat ja kär­si­vät ki­pua kuu­muu­des­ta”, nuo­ret sau­na­kat ker­to­vat.

Sau­na­mes­ta­ri Ta­na­kan avain­ko­ke­mus sau­no­mi­ses­ta syn­tyi, kun hän hok­sa­si yh­dis­tää sau­nan kuu­muu­teen ve­des­sä vil­voit­te­lun. Sau­na ja vil­voit­te­lu voi tuo­da tun­teen ta­voit­te­le­mi­sen ar­voi­ses­ta, jos­ta­kin jon­ka avul­la sau­nan tie­tä voi ta­voi­tel­la.

Yli-Hei­kin­jär­ven avan­to sa­vu­sau­nan edes­sä on ja­pa­ni­lais­ten sa­vu­sau­na­reis­sun ko­ho­koh­ta.

He pul­jaa­vat ve­des­sä pit­ki­ä­kin ai­ko­ja. Vesi on kyl­mää. Se lau­kai­see jän­ni­tyk­sen nis­kas­ta.

– Tämä on vuo­ris­to­ra­ta! Meil­lä Ja­pa­nis­sa ui­ma­ve­det ovat kym­me­nen tai vii­si­tois­ta as­tet­ta. Nyt pääs­tään vauh­tiin, ke­huu Yos­hi­ta­ka Nish­to näyt­tä­en kä­sil­lään vuo­ris­to­ra­dan syök­syä.

Mat­kai­lu­vä­en toi­veis­sa on, et­tä Kuu­sa­mos­ta syn­tyy ja­pa­ni­lai­sil­le sau­nan mek­ka ja sau­nan tien kul­ki­joi­ta saa­puu Kuu­sa­moon li­sää. Ryh­mäs­sä oli vain yk­si kut­su­vie­ras, man­ga-tai­tei­li­ja Ta­na­ka. Kaik­ki muut mak­soi­vat py­hiin­va­el­luk­sen­sa Kuu­sa­moon it­se.

Ja­pa­ni­lais­ten Kuu­sa­mon vie­rai­lua koor­di­noi­va Ruka Ad­ven­tu­re­sin myyn­ti­neu­vot­te­li­ja Kris­ti­ne Prude ker­too, et­tä sau­na­mat­kai­li­jois­ta odo­te­taan uut­ta seg­ment­tiä Koil­lis­maan mat­kai­luun.

– Ko­vas­ti toi­vo­taan, et­tä Ja­pa­nis­ta tu­lee li­sä­ryh­miä.