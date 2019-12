Jalkapallon supertähti Harry Kane kieriskeli lumessa Suomen Lapissa – ”Uusi palautumistekniikka”

Englannin Valioliigassa pelaavan Tottenham Hotspurin ja Englannin maajoukkueen hyökkääjä Harry Kane on Instagram-videonsa perusteella piipahtanut visiitille Suomen Lappiin, tarkemmin Rovaniemelle.



Maailman parhaisiin keskushyökkääjiin lukeutuva Kane kieriskelee videollaan lumessa ja kipuaa sen jälkeen kylpyaltaaseen.



”Uusi palautumistekniikka”, lukee videon saatesanoina.



Kane on merkinnyt videon paikaksi Rovaniemen, joten ilmeisesti hyökkääjätähti on saanut seuraltaan luvan pieneen irtiottoon kesken sarjakauden. Tottenhamin edellinen peli oli viime sunnuntaina ja seuraava ottelu ensi sunnuntaina.

Tähtipelaajan videossa ei tosin kerrota, milloin video on kuvattu. Maisema on joka tapauksessa hyvin talvinen.

Näytä tämä julkaisu Instagramissa. New recovery technique 🥶❄️😂 Henkilön Harry Kane (@harrykane) jakama julkaisu Joulu 18, 2019 kello 11.36 PST



Kanen Instagram-tilillä on yli 9 miljoonaa seuraajaa, joten Lapin matkailu sai päivityksen myötä mukavasti näkyvyyttä. Keskiviikkoiltana julkaistu video keräsi nopeasti saman illan aikana noin puoli miljoonaa tykkäystä.

Aivan tavatonta jalkapallon supertähden piipahdus Pohjois-Suomessa kesken sarjakauden ei ole. Noin kaksi vuotta sitten nimittäin itse Lionel Messi vieraili Kuusamossa.

Argentiinalaistähdellä oli perhe mukanaan Suomessa. Maailman parhaaksi pelaajaksi usein tituleeratun Messin ohjelmaan Kuusamossa kuului muun muassa koiravaljakkoajelu.

Kanen videosta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.