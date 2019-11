Ivana Helsingistä tunnettu Paola Suhonen toi juhlanäyttelyn Kankarin taidehuvilaan Vaalaan – intohimo ja uteliaisuus vie palkittua suunnittelijaa uusille urille

Valokuvaajien ja toimittajien ympäröimä vaatesuunnittelija, Ivana Helsingin toimitusjohtaja Paola Suhonen vastaa kysymykseen ennen kuin yksikään toimittaja ennättää avata suutaan ja kysyä, miksi Suhonen toi näyttelyn Kankarin taidehuvilaan Vaalaan.

– Viime kesänä pyysin assistenttia etsimään epätodennäköisimmän näyttelypaikan Ivana Helsingin juhlanäyttelylle. Assistentti löysi netistä Kankarin taidehuvilan. Vanha koulu metsän keskellä näytti makeelta ja sopi Ivana Helsingin henkeen, Suhonen vastaa keskiviikkona taidehuvilaan kokoontuneelle toimittajajoukolle.

Suhonen tunnetaan palkitun vaate-, taide- ja filmibrändin Ivana Helsinki perustajana, mutta myös muusikkona, kirjailijana ja festarituottajana.

LoveStories, RoadTripsandDresses– 20yearsofFashionandlifestyleBy Ivana Helsinki -näyttely esittelee yrityksen brändiä ja Suhosen monipuolista uraa.

Näyttely on aikaisemmin ollut esillä ainoastaan Tokiossa kaksi vuotta sitten.

Taidehuvilan, entisen koulun juhlasalin seinille ripustetut painokuosit edustavat pientä ripausta siitä, mitä vuonna 1998 perustettu Ivana Finland, myöhemmin Ivana Helsinki on viimeisen 22 vuoden aikana tehnyt.

Suhosen arkistoista löytyy yli 10 000 painokuosia ja kymmeniä mallistoihin liittyviä tarinoita. Jokaisessa painokankaassa näkyy Suhosen taiteellinen kädenjälki.

Lapsuuden makua ja retroa edustava yrityksen ensimmäinen painokuosi Teltta on mukana näyttelyssä kuten ikoninen Herbaario ja kantaaottava AnimalRights -kuosi.

– Halusin luoda uuden sukupolven painokuosiperinteen Suomeen ja tuoda kankaat myös käyttövaatteisiin. Teemme kaksi mallistoa vuosittain. Parhaillaan suunnittelemme ensi syksyä.

Maailmalla muotinäytöksissä kiertäneitä asuja on ripustettu taidehuvilaan salin keskiosaan. Mukana on muun muassa näyttelyasuja ensimmäisestä Pariisin muotinäytöksestä sekä mekkoja New Yorkin muotiviikoilta.

Ivana Helsingin maailma ei rajoitu vain vaatteisiin ja painokankaisiin. Salin yhdessä nurkassa pyörii Suhosen tekemiä dokumenttielokuvia sekä videopätkiä näyttelyistä ja muotinäytöksistä.

Taidehuvilan yläkertaan johtavassa portaikossa on Suhosen ottamia valokuvia Amerikan vuosilta.

– Ivana Helsingin taiteen tekemisen kenttä on 360 astetta. Kokeilen erilaisia asioita ja materiaaleja ja sukkuloin eri projekteissa.