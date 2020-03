Ivalojoen riippusilta pistettiin käyttökieltoon lumen aiheuttamien vikojen vuoksi

Lumitaakka on vaurioittanut Ivalojoen Kultalan sillan rakenteita Inarissa Hammastunturin erämaa-alueella. Silta on käyttökiellossa siihen asti, kunnes korjaukset on tehty. Joen yli ei pääse Kultalan kohdalta.



Inarissa Ivalojoen yli kulkee Kultalan 88 metriä pitkä riippusilta. Silta tarkastettiin viime syksynä ja todettiin käyttökuntoiseksi.



Sillan kannelta käytiin vastikään poistamassa lumitaakkaa, ja samalla huomattiin runsaan lumen painon vaurioittaneen sillan rakenteita. Silta ei ole kuitenkaan sortunut.



Metsähallituksen Luontopalvelut on laittanut sillan nyt käyttökieltoon siihen asti, kunnes vauriot saadaan tutkittua tarkemmin ja korjattua.



Luontopalveluiden mukaan Ivalojoella talvella kulkiessa täytyy aina olla varovainen, mutta tämän talven runsaslumisuuden takia erityisen varovainen. Vedet ja maa eivät ole jäätyneet entisten talvien tapaan.

Vuonna 2018 tarkastettiin kaikki Metsähallituksen Luontopalvelujen riippusillat. Vuonna 2019 usealle Luontopalvelujen hoitamalle sillalle tilattiin vielä ulkopuolinen lisätarkastus. Tuolloin tarkastettiin:

1. Auttijoki riippusilta, Rovaniemi

2. Pulmankijoki silta, Utsjoki

3. Koutajoki riippusilta, Salla

4. Kallojoki riippusilta, Inari

5. Kallokoski Näätämöjoki silta, Inari

6. Torisenon riippusilta, Enontekiö

7. Ivalojoki Kultala riippusilta, Inari

8. Unarinköngäs riippusilta, Rovaniemi

9. Näätämöjoki riippusilta, Inari

10. Sotajoki riippusilta, Inari

11. Luttojoki riippusilta, Sodankylä

Tarkastuksessa ei havaittu siltojen kunnossa mitään hälyttävää, eikä niille annettu silloin käyttörajoituksia.