Iso-Syöte palkittiin Suomen parhaana hiihtokeskuksena kolmatta kertaa peräkkäin

Hiihtokeskus Iso-Syöte on palkittu kolmannen kerran peräkkäin Suomen parhaana hiihtokeskuksena. Palkinto jaettiin lauantaina World Ski Awards -tapahtumassa Itävallassa.

– Kolmas peräkkäinen voitto tuntuu konkreettisena tukena asiakkailta perheemme ja henkilökuntamme tekemälle työlle. Ensi vuonna juhlimme Iso-Syötteen hiihtokeskuksen 40-vuotisjuhlia ja samalla perheemme 20 vuoden omistajuutta, hiihtokeskuksen yrittäjäperheen jäsen Mikko Terentjeff kuvailee.

Terentjeff sanoo, että kolmas perättäinen palkinto antaa uskoa siihen, että hiihtokeskuksen kotimaiset ja kansainväliset vieraat ajattelevat Iso-Syötteen olevan oikealla tiellä.

Iso-Syötteellä on viime vuosina tehty uusia investointeja. Uusi Kide-hotelli avasi ovensa vastikään ja joulukuussa avataan Pudasjärven kaupungin rakennuttama LumiAreena. Alueelle on myös tullut lisää majoitusta Olokodon lasikattoisista sviiteistä luksushuoneistoihin ja mökkeihin ja lisää parkkitilaa.

– Koko Iso-Syötteen alue on valtavan hienossa nousujohteessa, Hiihtokeskus Iso-Syötteen ja Kide-hotellin omistaja Jorma Terentjeff toteaa.



Seitsemättä kertaa järjestetty World Ski Awards -tapahtuma palkitsi alan johtavia toimijoita Best Ski Resort-, Best Ski Hotel-, Best Ski Boutique Hotel- ja Best Ski Chalet -kategorioissa 24 eri maassa. Voittajaa äänestävät asiakkaat ja yhteistyökumppanit. Tänä vuonna kilpailussa annettiin yhteensä yli 1,6 miljoonaa ääntä.