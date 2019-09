IPCC:n tuore erikoisraportti: jääalueiden sulaminen kiihtynyt entisestään, ja sillä on vakavia seurauksia

Greenpeacen entinen presidentti repii ilmastonmuutoksen tieteellisesti silpuksi.

Kuinka moni poliitikko tai tiedoitusvälineiden tai yleisön jäsen on tietoinen tästä IPCC:n vuonna 2007 antamasta lausunnosta ilmastonmuutoksesta? " Meidän on tunnustettava, että kyse on kytketystä epälineaarisesta kaoottisesta järjestelmästä, ja siksi, tulevien ilmastomallien ennustaminen pitkällä aikavälillä ei ole mahdollista. " On kaavio, joka osoittaa, että ilmastomallit ovat VOIMAKKAASTI LIIOITELLEET lämpenemisnopeutta, mikä vahvistaa IPCC:n lausunnon. Ainoat trendit, jotka tietokonemallit näyttävät pystyvän ennustamaan TARKASTI, ovat JO TAPAHTUNEET. Ja nyt tullaan esitykseni ytimeen, CO2 on elämän valuutta ja kaikkein tärkein rakennusaine koko maapallon elämälle, kaikki elämä on hiilipohjaista, myös oma, minun, sinun, Gretan, Salen, Al Goren, ym ym kaikkien. Jo nykyisellä hiilidioksipitoisuudella, 400pmm kasvit ovat suhteellisen nälkäisiä ravitsemukselleen. Kasvien kasvulle optimaalinen CO2-taso on noin 5 kertaa korkeampi, 2000pmm. Mutta hälyttäjät SAARNAAVAT, että se on jo liian korkea. Jokaisen ihmisen, joka tietää TOTUUDEN tässä asiassa, on haastaa ne JOKA PÄIVÄ. Hiilidioksidi on elämän antaja, ja meidän tulisi juhlia hiilidioksidia, sen sijaan, että halveksimme sitä. kuten nykyään on.

