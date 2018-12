Influenssapotilaat voivat ruuhkauttaa Oulun vastaanotot ja yhteispäivystyksen

Influenssaa on todettu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella.



Perusterve voi sairastaa influenssan kotona. Pelkona on, että influenssapotilaat voivat ruuhkauttaa Oulun akuuttivastaanotot ja yhteispäivystyksen.



Influenssavirus tarttuu ihmisestä toiseen lähinnä pisara- ja kosketustartuntana. Influenssalle on tyypillistä äkillisesti alkava kuume, joka oli yli 38 astetta. Lisäksi tulee hengitystieoireita kuten yskää tai kurkkukipua. Myös lihaskipua, yleistä sairauden tunnetta ja ripulia voi esiintyä. Influenssa ei tyypillisesti ala pelkällä nuhalla.



Influenssaa hoidetaan levolla, riittävällä nesteellä ja tarvittaessa kuumetta alentavilla lääkkeillä. Kotona tulisi olla siihen asti, kunnes kuume on poissa ja muut oireet ovat vähenemässä. Oireettomat samassa taloudessa asuvat voivat elää normaalisti. Käsien pesu saippualla ja yskiminen, niistäminen ja aivastaminen kertakäyttöiseen paperiin vähentää riskiä tartuttaa muita.

Milloin päivystykseen?



Päivystykseen on syytä hakeutua, jos yleistila huononee, on hengitysvaikeuksia tai oireet palaavat takaisin ensin lievennettyä.



Lasten influenssaa hoidetaan samalla tavalla kuin muitakin lasten kuumeisia infektioita. Jos vanhempien mielestä lapsen yleisvointi on huono, lapsi on syytä viedä päivystykseen arvioon.



Influenssarokote antaa suojaa influenssaa ja sen jälkitauteja vastaan. Influenssarokotuksen saa omalta terveysasemalta taas joulun pyhien jälkeen. Influenssakausi on vasta aluillaan, joten rokote kannattaa ottaa.