Inarilainen ravintola Aanaar tarjoaa Suomen maistuvinta ruokaa – Vuoden ravintola -tunnustus tuli Tampereen pohjoispuolelle ensimmäisen kerran ikinä

Siika on siikaa vaikka voissa paistaisi, mutta inarilaisen ravintola Aanaarin yrittäjät Kaisu ja Heikki Nikula saavat Inarijärven siian maistumaan asiakkaille niin, että he kiittävät makunautinnoistaan arvokkaalla Vuoden ravintola -tunnustuksella. Asiakas on oikeassa ja se on uskottava, kun kunniakirja löytää paikkansa ravintolasalista.

Perinteikäs hotelli Kultahovi Inarin kirkonkylässä on tarjonnut hyvää ruokaa paikallisista raaka-aineista jo 80 vuotta. Nyt sen on huomannut myös Suomen Gastronomien Seura, joka tähän mennessä on palkinnut 29 ravintolaa etelässä. Kolme palkittua löytyy Turusta, kaksi Tampereelta ja yksi Lahdesta, kaikki muut Helsingistä.