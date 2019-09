Ilmavoimien vuoden suurin harjoitus alkaa ensi viikolla – harjoitukset näkyvät myös Oulun ja Rovaniemen taivaalla

Ilmavoimien järjestämä Ruska 19 -harjoitus käynnistyy tiistaina 1. lokakuuta. Kyseessä on ilmavoimien tämän vuoden pääsotaharjoitus, jossa on mukana 50 lentokonetta ja 4500 sotilasta. Myös Ruotsin ilmavoimat on mukana harjoituksessa.

Harjoitus kestää 1.–10. lokakuuta. Lentotoiminta on aktiivisinta 4.–8. lokakuuta, ja se loppuu kokonaan 8. lokakuuta. Lennot keskittyvät pääasiassa Tampereen, Kuopion, Rovaniemen ja Jyväskylän lentoasemien tukikohtiin. Lisäksi Oulun, Kajaanin, Joensuun, Hallin, Porin ja Vaasan lentoasemille perustetaan tilapäiset tukikohdat.

Osa Ruska 19 -harjoituksen lennoista lennetään matalla ja osa niistä on yliäänilentoja, jotka voivat kuulua maassa yliäänipamauksina. Harjoituksessa käytetään lentokoneiden omasuojajärjestelmiin kuuluvia soihtuja ja silppua. Soihdut voivat näkyä taivaalla kirkkaina valoilmiöinä, ja silppu voi aiheuttaa vääriä säätutkahavaintoja.

Ruskan lentotoimintaan osallistuu ilmavoimista 26‒28 Hornet-monitoimihävittäjää, 14 Hawk-suihkuharjoituskonetta, kuljetus- ja yhteyskonekalustoa sekä yksi maavoimien NH90-helikopteri. Tukikohtien lähialueilla liikkuu joukkoja, joilla on ohjelmassa myös taisteluharjoituksia. Maavoimista harjoitukseen osallistuu joukkoja Panssariprikaatista ja Utin jääkärirykmentistä.

Vuosittain järjestettävien Ruska-harjoitusten tavoitteena on kehittää ilmavoimien valmiutta sekä kouluttaa puolustusvoimien kantahenkilökuntaa, varusmiehiä ja reserviläisiä. Harjoituksen osallistujista 2000 on reserviläisiä.

Lennot tapahtuvat alueella, jonka ääripisteitä ovat Rovaniemi, Kuusamo, Kajaani, Kuopio, Jyväskylä, Tampere, Vaasa ja Ruotsin Luulaja.

Lentomelun vuoksi harjoituksessa pyritään lentämään mahdollisimman vähän asutuskeskusten yläpuolella. Harjoituksessa lennetään kello 8‒22.