Ilkka Haataja valittiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tietohallintojohtajaksi

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) hallitus valitsi kokouksessaan uudeksi sairaanhoitopiirin tietohallintojohtajaksi Ilkka Haatajan, tiedottaa PPSHP.

Haataja aloittaa uudessa tehtävässään loppukesällä.

Hän siirtyy sairaanhoitopiirin palvelukseen valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin turvallisuusverkkotoiminnan johtajan tehtävästä. Tätä aiemmin Haataja on toiminut muun muassa hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK:n johtajana sekä palvelujohtajana Oulun tietotekniikka liikelaitoksessa. Hän on työskennellyt myös Atea Finland Oy:n ja Telia Sonera Oyj:n alueellisissa tehtävissä.

Koulutukseltaan Haataja on diplomi-insinööri. Hän on valmistunut Oulun yliopistosta vuonna 1991.

– Ilkka Haatajasta saamme motivoineen ja dynaamisen johtajan PPSHP:iin. Hän on tulevaisuuteen katsova ja pystyy johtamaan muutosta, joka tietohallinnossamme on meneillään, hallituksen puheenjohtaja Antti Huttu-Hiltunen toteaa tiedotteessa.

– Tietohallintojohtajamme tehtävänä on muun muassa koordinoida Esko-potilastietojärjestelmän perusterveydenhuoltoon tehtävää laajennusta ja osallistua yhtiöittämisen valmisteluun. Lisäksi olemme mukana UNA Oy:n valtakunnallisessa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistamis- ja kehittämistyössä, kertoo PPSHP:n johtaja Ilkka Luoma.

Tiedotteen mukaan tietohallintojohtaja on mukana myös Oulun yliopistollisen sairaalan uusien teknologioiden kehittämisessä. Uudet teknologiat ovat osa Maailman älykkäin sairaala OYS 2030 –hankkeen toteuttamista. Rakentaminen on käynnistynyt, ja uudistus on tällä hetkellä Suomen suurin sairaalarakennushanke. Kymmenen seuraavan vuoden aikana Oulun yliopistollinen sairaala uudistuu kokonaan.