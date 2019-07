Iissä paloi turvesuolla – paloalueen koko oli noin kuusi hehtaaria

Kivihiilen käyttö on kasvanut viime vuosina Suomessa. Mm. Helsinkiin tuodaan joka viikko laivalastillinen venäläistä kivihiiltä.

Kivihiili on muodostunut miljoonia vuosia sitten, eikä sitä muodostu lisää. Turvetta muodostuu Suomessa enemmän kuin mitä sitä käytetään, eli hiilidioksiditase on kunnossa turpeella.