Voi Herrajeesuskemppainen! Ihmiset kuin keskiaikaa elävät. Noitia ei enää ole kun sivistys alkoi vallata syrjäisimpiä kyliäkin. Tuli tuulivoimalat ja niistä saatiin uudet noidat ja noitavainot takaisin. Kaiken lisäksi suurimmat noitavainon palauttajat ovat nyt lukeneet, luonnon puolesta huutavat edistysmielisiksi itseään kutsuvat ”maailmanpelastajat”. Mikä ihme heidät on saanut uskomaan, että tuulivoimalat ovat luonnolle pahaksi? Eihän tuulivoimala kuluta luontoa millään tavalla. Se vaan kerää pisteytetysti luonnon energiaa ihmisen käyttöön. Toisin kuin miltei kaikki muu aurinkoenergiaa lukuun ottamatta tuuli on ainoa saasteeton energialähde. Kaiken maailman ympäristötutkimuksia vieläkin tuulivoimalta vaaditaan vaikka se on jo ympäriinsä tutkittu ja todettu kaikki salaliittoteoriat huuhaaksi.