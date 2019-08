Iin IlmastoAreena ylitti kävijätavoitteensa – ideoita ensi kesän tapahtumaa varten pyöritellään jo

Suomessa, no, miksei, koko maailmassa järjestetään tapahtumia 24/7/365.

Monelle tapahtumalle on tärkeää ilmoittaa/kertoa kävijä/osallistuja määrä.

Se kun vaikuttaa; rahoitukseen, suosioon ja sitä kautta tulevien tapahtumien kävijämäärään.

Olen aina ihmetellyt kävijä/osallistuja määrien vaihtelua, riippuen ilmoittajasta.

Järjestäjä järkiään ilmoittaa määrän "yläkanttiin" , kun taas viranomainen( yleensä poliisi),

hieman "alakanttiin".

Mm. Kuivaniemen Pitäjän markkinat, Olhava Areena tapahtuma, Jakkukylä Pyöräily/ Siltatapahtuma,

Yli-Ii Päivät, Koiteli elää-tapahtuma, Qstock, Piippurock, ja mitä näitä nyt onkaan.

Kaikki ilmoittavat järjestäjien toimesta huikeita, ellei peräti uskomattomia lukuja osallistujien määrästä.

No, ihan kivaa.

Jaa, sitten Iin IlmastoAreenaa.......

Kuinkas se Iissä eteni se Watercrossing-tapahtuma?

Entäpä se tilastollinen tosiasia iiläisten henkilöauton käytöstä?

Ja ylä-astelaisten/lukiolaisten mopojen, skoottereiden ja mopoautojen käyttöaste?

Entäpä sivukylien roskanpolttonuotiot ja muovijäteroviot?

Missä.palaa.paalimuovi.com??

Ei mull muuta.

Aika puhua....vai mitä.