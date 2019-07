Ii haastaa syyskuussa kuntalaisensa vähentämään ruokahukkaa kodeissa, kouluissa ja työpaikoilla

Jokainen, joka on vieraillut suurten koulujen ruokaloissa, on voinut havaita kuinka kouluruokaa laitetaan suuria määriä hukkaan. Lähes koskemattomia annoksia kipataan surutta laskiastioihin useita kymmeniä/ruokailukerta. Ennen laskiin pannut ruuata hyödynnettiin sikaloissa, mutta jo n. 10 vuotta sitten Eu laittoi sellaiset direktiivit hävikkiruuan hyödyntämiselle, että laskiruuan hyödyntäminen lakkasi kokonaan. Tämä vuoksi ja tietysti myös siksi, että ruoka on kallista, tulisi jokaisessa kunnassa ja kaupungissa panostaa hävikkiruuan minimoimiseen. Hyvä Ii!