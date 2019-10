Huonosta ajokelistä varoitetaan Koillismaalla ja Etelä-Lapissa – lunta ja räntää tiellä

Tieliikennekeskus Oulu varoittaa huonosta ajokelistä Pohjois-Pohjanmaan koillisosassa ja Etelä-Lapissa.

Ajokeli on paikoin huono lumi- tai räntäsateen sekä sohjoisten tienpintojen vuoksi.

Ilmatieteen laitoksen varoituksen mukaan ajokeli on huono Etelä-Lapissa, Pudasjärvellä, Taivalkoskella, Kuusamossa, Pelkosenniemellä ja Savukoskella lumi- tai räntäsateen ja tienpintojen jäätymisen vuoksi.

Valtatie 5 on on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi Kuusamossa. Kuusamon ja Rukan alueella on satanut lunta, ja Tieliikennekeskuksen mukaan paikalla on normaali talvikeli.