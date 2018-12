Huippukokki haluaa yllättää asiakkaan Rovaniemen kiinalaisomisteisessa ravintolassa – lappilaista ruokaa aasialaisin maustein

Keittiömestari Jari Ruonakosken päivät ovat kiireisiä. Työn alla on rovaniemeläisen Nova Skyland -hotellin ravintolan ruokalistan uudistus.

Samalla Ruonakoski oitaa Ylivieskassa sijaitsevan yrityksensä, ravintola Pikkuveljen asioita ja on mukana myös monissa kehittämisprojekteissa.

– Intoa ja paloa on. Kunnianhimo ja halu kehittyä ovat saaneet tarttumaan uusiin haasteisiin. Jokaisesta paikasta oppii uutta.

Kiinalaisomisteinen Nova Skyland laajenee vauhdilla.

– Tuon ideoita ja annan suunnan ravintolalle. Ajatuksena on tarjota lappilaista ruokaa aasialaisin maustein. Pohjoisen puhtaat luonnon antimet luovat perustan: lohi, poro, karhu, siika, kuha, liha, marjat, juurekset ja sienet. Tavoitteena on tehdä ravintolasta yksi pohjoisen parhaita ravintoloita.

Safarien lisäksi myös ruuan pitäisi olla elämys.

– Kun nähdään vaivaa, asiakas arvostaa sitä. Sana leviää ja somen voima on suuri. Täytyy miettiä, mikä on se juttu, millä asiakas yllätetään.

Ruonakoski, 36, tiesi jo lapsena, että hänestä tulee kokki.

– Ensimmäisen kerran olin sanonut niin, kun leivoin rieskoja mummon siskon luona 2-vuotiaana.

Hän aloitti kokkikoulussa Oulussa 1998. Kun koulunkäyntiä oli takana puoli vuotta, kouluun sijaiseksi tullut ravintolalaiva Neptunuksen keittiömestari tarjosi Ruonakoskelle töitä.

– Kävin koulua kaksi vuotta niin, että olin maanantaista lauantaihin illat töissä. Poissaoloja koulusta ei tullut, Ruonakoski naurahtaa.

Työstään innostunut ja aktiivinen kokki on edennyt urallaan vauhdikkaasti. Alkuvuodet kuluivat kotikaupungissa Oulussa. Ravintola Uleåborgista nuorta kokkia pyydettiin ravintola Dupontin keittiömestariksi ja sieltä Uudelle Seurahuoneelle.

Koko ajan haaveena oli myös oman ravintolan avaaminen. Sopiva liiketila Oulusta näytti löytyvän 2006. Kovien valmistelujen jälkeen vuokrasopimus varmistui vain kahdeksi kuukaudeksi. Niin epävarmaan tilanteeseen ravintolaa ei voinut avata.

– Haave kaatui ja se oli paha takaisku. Siitäkin kuitenkin opin paljon.

Ruonakosken silloinen puoliso oli kotoisin Ylivieskasta. He ostivat 2010 yhdessä ensin osakkuuden ylivieskalaisesta yökerhosta ja sitten myyntiin tulleen lounasravintolan. Näin sai alkunsa ravintola Pikkuveli.

Suurin haave eli oma a la carte -ravintola toteutui, kun 2013 avattiin Pikkuveljen a la carte -puoli hotelli Käenpesän yhteyteen.

– Päämääränä oli päästä Paistinkääntäjien veljeskunnan kilpiravintolaksi. Se toteutui kahdessa vuodessa. Ravintolamme on ainoa kilpiravintola Vaasa–Oulu-välillä. Osaamista on muuallakin kuin isoissa kaupungeissa.

Ruonakoski omistaa ravintolan entisen puolisonsa, Pikkuveljen ravintolapäällikön Juha-Matti Timlinin kanssa.

– Ravintola oli yhteinen haave. Voin luottaa korkeaan ammattitaitoon ja yhteispeliin. Meillä on myös loistava henkilökunta.

Ruonakoski on nykyään paikalla Ylivieskassa vain kerran kuussa, mutta hoitaa listojen suunnittelun ja markkinoinnin.

Ruokalista on tarkoin harkittu kokonaisuus. Jäätelö ja suklaakakku ovat itse tehtyjä. Viinit ovat varta vasten tilattuja. Ruokaharrastajia on paljon ja asiakkaita tulee kauempaakin.

– Ei voi mennä siitä, missä aita on matalin. Ei tällä rikastu, tämä on enemmän elämäntapa. Rak­kaus työtä kohtaan vie eteenpäin. Olen ennen kaikkea kokki. Se on se, mihin minulla on intohimo ja halu.

KUVA: Kaisa Sirén

Ruonakoski on jo pitkään puolustanut lähiruokaa ja paikallisten, pienten yritysten tukemista. Siitä voi olla etua myös omalle yritykselle, kun yhden menestys luo positiivista kierrettä muillekin.

Rovaniemellä yrittäjät tekevät yhteistyötä ja asiakkaat nähdään yhteisinä. Samaa henkeä hän toivoisi Ouluun ja Ylivieskaan.

Juttu on julkaistu Kalevan Helmi-liitteessä 21.11.2018.