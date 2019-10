Hovioikeus kovensi rajusti Pudasjärven traktorisurman tuomiota – ehdollinen vaihtui 9,5 vuoden vankeuteen taposta

Rovaniemen hovioikeus on koventanut tuntuvasti niin sanotun Pudasjärven traktorisurman tuomiota.



Se katsoo, että Eero Niskasaari tappoi vuonna 1953 syntyneen pudasjärvisen miehen viime syksynä ajamalla pyörällä liikkuneen miehen päälle traktorilla.



Se on langettanut Niskasaarelle taposta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta rangaistukseksi 9,5 vuotta ehdotonta vankeutta. Hovioikeus on määrännyt, että Niskasaari pitää vangita.

Käräjäoikeus tuomitsi lievemmistä rikoksista ehdolliseen

Oulun käräjäoikeus tuomitsi Niskasaaren viime keväänä yhdeksi vuodeksi ja kymmeneksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.



Syyttäjä valitti tuomiosta hovioikeuteen. Hänen mielestään Niskasaari tappoi tahallisesti pyöräilijän ja aiheutti tälle tuskallisen ja hitaan kuoleman.



Syyttäjä väitti, että Niskasaari käänsi traktorinsa yllättäen kohti pyöräilijää, nosti tämän traktorin etukauhalla metsän reunaan ja painoi kauhalla tahallaan 2–3 kertaa pyöräilijää.

Syyttäjä katsoi, että tappo tehtiin vakaasti harkiten ja erityisen raa'alla sekä julmalla tavalla, minkä lisäksi hän piti sitä kokonaisuutena arvostellen törkeänä. Tästä syystä hän vaati, että mies tuomittaisiin elinkaudeksi vankeuteen murhasta.



Myös Niskasaari valitti tuomiostaan. Hän olisi halunnut, että hovioikeus hylkää syytteet kokonaan. Hän väitti, että pyöräilijä aiheutti itse kuolemansa ajamalla yllättäen ja ennalta arvaamatta traktorin eteen.

Hovioikeus: Ei jarruttanut ennen eikä jälkeen

Hovioikeuden mielestä tuomitun esittämää vaihtoehtoista tapahtumainkulkua on pidettävä siinä määrin epätodennäköisenä, että se voidaan poissulkea.



Hänen kertomuksensa tapahtumista muuttui hovioikeudessa jossain määrin siitä, mitä hän kertoi aiemmin poliisille ja käräjäoikeudelle. Hovioikeudessa kuultiin myös uutta todistajaa, jonka antama kertomus vähentää tuomioistuimen mielestä Niskasaaren kertomuksen uskottavuutta.



Hovioikeus päätti koventaa käräjäoikeuden antamaa tuomiota. Sen mielestä Niskasaari käänsi kohtaamistilanteessa liikkuvan traktorin kohti pyöräilijää jarruttamatta lainkaan, jolloin pyöräilijä iskeytyi vasten traktorin etukauhaa ja jäi traktorin tai sen kauhan alle.

Hovioikeuden mukaan asiassa jäi näyttämättä, että mies olisi tahallaan tappanut hänet painamalla tätä traktorin kauhalla syyttäjän väittämällä tavalla. Se ei pitänyt rikosta suunnitelmallisena eikä sitä sen mielestä tehty vakaasti harkiten sekä erityisen raa'alla ja julmalla tavalla. Tästä syystä syyte murhasta hylättiin.



Hovioikeuden mielestä Niskasaaren on tullut pitää menettelynsä varsin seurauksena uhrin kuolemaa kun hän on kääntänyt traktorin kohti tätä.



Tuomittu ei jarruttanut traktorillaan vielä törmäykseen jälkeenkään. Hovioikeuden mielestä teko osoittaa tarkoituksellista pyrkimystä surmata pyöräilijä.

Traktoria ei määrätty valtiolle rikoksentekovälineenä

Rikoslain mukaan taposta täytyy tuomita vähintään kahdeksan ja enintään kaksitoista vuotta vankeutta. Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin katsauksen mukaan taposta tuomittujen vankeusrangaistusten keskipituus on yhdeksän vuotta ja kaksi kuukautta.



Hovioikeuden mielestä oikeudenmukainen rangaistus Niskasaaren syyksi luetusta kahdesta rikoksesta on 9,5 vuotta vankeutta.



Syyttäjä vaati, että rikoksentekovälineen käytetty traktori pitää määrätä valtiolle. Hovioikeuden mukaan traktoria ei hankittu tahallista rikosta varten eikä sen mielestä ole syytä epäillä, että mies syyllistyisi vastaavanlaiseen tahalliseen rikokseen tulevaisuudessa. Siksi sen mielestä traktorin määrääminen valtiolle ei ole tarpeellista.



Tuomittu määrättiin maksamaan hovioikeuskuluja yhteensä noin 5200 euroa.