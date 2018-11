House of Lapland: Lapin-matkoja ei ole peruutettu lumettoman alkutalven vuoksi, eikä lentojen varausmäärissä näy laskua

Alkutalven poikkeuksellinen lumettomuus on herättänyt huomiota eritoten brittimediassa. Muun muassa The Sun ja Daily Mail uutisoivat tiistaina, että turistit ovat pettyneet rajusti Lapissa vallitsevaan lumettomaan marraskuun säähän. Keskiviikkona asiasta kertoi The Independent.

Lapin markkinointi- ja viestintätalo House Of Lapland kertoo, ettei alkutalven lumettomuus ole juuri vaikuttanut matkailuun ja matkoja on peruutettu vain vähän. Taustalla on ohjelmapäällikkö Katariina Imporannan mukaan muun muassa se, että Lapin matkailussa on keskitytty enemmän ympärivuotiseen matkailuun.

– Lumen tulo myös vaihtelee joka vuosi, ja ilmastonmuutos todennäköisesti lisää epävakautta. Yritykset osaavat varautua tilanteeseen erittäin hyvin, Imporanta perustelee.

Myöskään kansainvälisten lentojen varausmäärissä ei ole näkynyt laskua.

– Chartereiden osalta tilanne elää jatkuvasti, kuten joka vuosi. Lentojen varausmäärä on itseasiassa noussut lokakuusta, ja näyttää siltä, että tänä vuonna rikotaan ennätyksiä. Lapin kentille on varattu joulukuuksi yhteensä 713 kansainvälistä lentoa, mikä on noin 10 prosenttia enemmän lentoja kuin vuosi sitten, Finavian verkostoliiketoiminnan johtaja Jani Jolkkonen toteaa tiedotteessa.

Koko Suomessa on marraskuun puolenvälin jälkeen ajankohtaan nähden poikkeuksellisen vähän lunta. Ilmatieteen laitoksen meteorologi Ville Siiskosen mukaan Suomessa ei ole ollut tähän aikaan vuodesta näin vähän lunta 60 vuoteen.

– Ensilumi sataa Lapissa tyypillisesti lokakuun alku- tai keskivaiheessa. Tänä vuonna lauhan etelävirtauksen vuoksi lumi on kuitenkin sulanut, Siiskonen kuvailee.

Lunta voi sataa seuraavan viiden vuorokauden aikana Keski- ja Etelä-Lapissa muutamia senttejä. Maan pohjoisosissa lunta voi tulla enemmänkin.