Hotelli Iso-Syötteen purku- ja remonttityöt kovassa vauhdissa, uusi hotelli avaa ovensa joulukuussa – Hotellinjohtaja: "Siitä tulee aika hieno"

Viime joulukuussa tulipalossa pahoin tuhoutuneen Hotelli Iso-Syötteen purkutyöt ovat jo kovassa vauhdissa.

Muutama päivä ennen joulua riehunut tulipalo tuhosi muun muassa hotellin ravintolan, saunat ja altaat, vastaanottotilat sekä huoltotiloja. Palo ei levinnyt hotellin huoneosastolle, mutta huoneet ja sviitit päätyivät savu- ja vesivahinkojen vuoksi käyttökelvottomaan kuntoon.

Hotellinjohtaja ja yrittäjä Juha Kuukasjärvi kertoo, että ravintolaosan purkutöitä on tehty nyt noin kuukauden päivät. Oman haasteensa purkutöihin ovat aiheuttaneet kevättalven vaihtelevat olosuhteet, kun raunioiden päälle on satanut välillä lisää lunta jo sulaneen tilalle.

– Purkutöiden pitäisi olla tehtynä toukokuussa, Kuukasjärvi toteaa.

Hotellisiiven pintojen purkutöitä on Kuukasjärven mukaan jo tehty. Savu- ja vesivahinkoja kärsineessä hotelliosassa puretaan pois kärsineet pinnat, mutta rakenteet säilyvät ennallaan.

– Seinät ja pinnat uusitaan, kaikesta tulee uutta ja erinäköistä, Kuukasjärvi kertoo.

Uuden hotellin rakennustyömaan on tarkoitus käynnistyä heti sen jälkeen, kun purkutyöt on saatu päätökseen. Hotellisiiven pintojen rakennustyöt alkavat Kuukasjärven mukaan kesällä.

Remontin jälkeen hotellisiivestä tulee Kuukasjärven mukaan täysin erinäköinen, mitä se oli ennen paloa. Kokonaan uudelleen rakennettavasta ravintolaosasta on tulossa niin ikään täysin uuden näköinen. Kuukasjärven mukaan rakennukseen on tulossa muun muassa lisää korkeutta entiseen verrattuna.

Hotelliin on luvassa on yhteensä 14 uutta huonetta, eli hotellin majoituskapasiteetti kasvaa hieman.

– Siitä tulee aika hieno, Kuukasjärvi naurahtaa.

Uuden hotellin on tarkoitus avata ovensa joulukuussa 2019, eli heti joulusesonkia varten. Hotellin verkkosivuilla kerrotaan, että joulukuussa ravintolatoiminta jatkuu joko Romekievarissa tai uudessa hotelliravintolassa, mikäli se saadaan siihen mennessä valmiiksi.

Tulipalon vuoksi Hotelli Iso-Syötteen kapasiteetti on ollut talven ajan noin puolet tavallisesta. Kuukasjärven mukaan tilanne on kuitenkin ollut alkujärkytyksen jälkeen aivan hyvä, sillä majoittujia on riittänyt mökkikylässä ja ravintolatoiminta on saatu pyörimään Romekievarissa.

– Viikonloppukin varattiin täyteen, vaikka toki väkimäärä on jo pienempi tässä vaiheessa vuotta, Kuukasjärvi toteaa.