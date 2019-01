Hirvikannan kokoa lasketaan helikopterista Lapissa ja Koillismaalla

On todettava että alueelliset erot on suuret , Kuusamossa on niin sanotusti aivan tuhjiä alueita (Iivaaran ympäristö) ollut jo vuosia mutta samaan henken vetoon voidaan todeta joissakin osin olevan hyväkin kanta (pohjois -ja koillis lohko) , tahtoo olla että metsästäjäkunta aina vain löytää syyn kun on tehty virhearvioita kannassa , totuus on että 3-5 vuotta eletään ratkaisuissa jälessä olkoon sitten kanta minimissä että huipussaan . Kaikesta huolimatta edellisestä -90 hirvi kannan romahduksesta asti Kuusamon riistanhoitoyhdistyksen alueen hirvikantaa on hoidettu tasaseen eli kannassa ei ole tapahtunut isoja heittoja kuten on useissa naapurikunnissa tapahtunut menneinä vuosina . Koillis - Kuusamon mehtä vahinkot on kuitenkin valitettavia laiduntavat hirvilaumat jokivarsiin tahtovat laumoittua ja poromiesten aiv: rehut nykyään myös pyöröpaalit ovat saaneet vielä hirvienkin ruuan tarpeen muuttumaan niin että kuitua revitään männyt runkoista kun latvoihin ei ylety .