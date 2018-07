Hillasato 2018: Etsi lakkaa rämesoilta ja korpien suojaisilta paikoilta, pieneltäkin alalta voi löytää apajan

Arktiset Aromit ry:n toiminnanjohtaja Birgitta Partanen antaa neuvoja, kuinka löytää hillapaikat tänä kesänä.

Vaikka tänä kesänä hillasatoa on ollut hakusessa, kaikki suot eivät kuitenkaan ole tyhjiä.

Avosoilta lakkaa ei kannata etsiä, halla vei kukat keväällä. Suot ovat saattaneet kuivuakin pitkän hellejakson vuoksi.

Partanen kehottaa haravoimaan hillapaikkoja kosteimmilta maastopaikoilta kuten rämesoilta ja korpipaikoista, joissa aluskasvillisuus on suojannut marjaa paahteelta.

– Pinta-alan ei tarvitse olla kovin iso, josta hillaa saattaa hyvinkin saada, selittää Partanen.

Hillan laatu on ollut Partasen mukaan tänä kesänä hyvä, vaikka marjaa on ollutkin vähän.

Luonnonvarakeskus Luken tutkija Outi Manninen kertoo, että kannattaa välttää alueita, joissa on ojituksia, ja etsiä suojaisia soita.

– Maantieteellisesti en lähtisi erottelemaan hyviä ja huonoja alueita, vaan menisin maastomuotojen perusteella. Märillä alueilla marja voi olla oikein hyvälaatuista, Manninen sanoo.

Paikalliset vaihtelut suuria



Kuivuus ja kuumuus voivat vaikuttaa myös satokauden kestoon. Hillan satokaudesta tulee näillä näkymin lyhyehkö.

Oulun, Koillismaan ja Kainuun seuduilla hillasadosta on tulossa normaalia heikompi.



Lapissa tilanne ei ole hillan suhteen juuri kummempi. Satonäkymät vaihtelevat eri puolilla maakuntaa tosi surkeasta keskinkertaista heikompaan.



– Suot ovat niin kuivia, että siellä pärjäisi tennareillakin, naurahtaa Kemijärven Kauppapaikassa marjoja ostava Sanna Tepsa.



– Hillaa on tullut reilun viikon aikana vain noin 200 kiloa. Tämä on kyllä heikoin hillakesä moniin vuosiin, Tepsa jatkaa.



Sama viesti kaikuu muualtakin maakunnasta. Paikalliset vaihtelut ovat kuitenkin isoja. Joissain suojaisemmissa kosteikkopaikoissa, metsäsuon reunamilla ja suolampien ympärillä hillaa löytyy paremmin.

"Ylä-Lapissa hillasato on selvästi parempi"

Rovaniemen torilla hillaa on tullut tasaisesti päivittäin, mutta ei mitään isoja määriä. Laatu on ollut kuitenkin hyvää.



– Keskinkertaista heikompi hillakesä on, mutta heikompiakin muistan. 3–4 vuotta sitten sesongin alkuvaiheissa myyntihinta oli jopa 50 euroa kilo. Nyt myymme hillaa 21–24 euron kilohintaan. Poimijalle hinta on vaihdellut 12–15 euron välillä, Enna Karppinen sanoo.



Ranuan hillatorilla vuosikymmenet hillaa ostanut Reijo Sääskilahti on samoilla linjoilla. Hillaa kyllä tulee ja menee, mutta selvästi vähemmän kuin edellisvuosina.



Ylä-Lapissa hillasato on selvästi parempi, sanoo Saariselän K-market Kuukkelin kauppias Antero Ylävaara.



Kauppias Seppo Härkönen Karigasniemeltä kertoo, että hillakesä näyttää tosi huonolta. Tunturihillan osalta sato tarkentuu vasta viikon parin päästä. Norjan puolella tilanne on parempi.