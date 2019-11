Hiilijalanjäljestä uusi maidon hinnoitteluperuste – ravintoarvoilla mitattuna maidon hiilijalanjälki jää pienemmäksi kuin vaikkapa riisin

Onko tässä laskettu metaanin sisältämä hiili mukaan, eli mitkä ovat metaanipäästöt. Ei pelkän hiilidioksidin mittaamisessa ja uutisoinnissa ole mitään järkeä, jos muut kasvihuonekaasut jäävät unholaan. Tosiasia kuitenkin on, että Suomen maatalous on yksi kova kärsijä, jos Suomen ympäristölupauksista ollaan pitämässä kiinni. Jos hiilinielujen laskennallinen merkitys on vain puolet suunnitellusta, kuten tänään on uutisoitu, kuusessa ollaan.