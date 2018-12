Henkilöauto törmäsi kolmeen poroon Taivalkoskella, kuljettaja jouduttiin irroittamaan autosta

Ihmettelen suuresti miksi Kiiminki-Kuusamo välillä on talviaikaan niin paljon 100kmh nopeusrajoitus. Poroja on tosi paljon ja useimmilla autoilla ei ole lisäpitkiä joten näkyvyys on mitätön. Perjantaisin näkee kun kaikilla on kiire Rukalle ja ajetaan 115kmh vaikka mitään ei näe eteen (jopa keltaisten viivojen päältä). Oiskohan parempi pysyä vaan kotona tai sitten ymmärtää että viikonloppu on liian lyhyt tai laskea vaikka laskimella että jos ajaa 85kmh niin on perillä 15min myöhemmin. Näin pienestäkö se on kiinni perheen ja muiden turvallisuus? 15 minuutin vuoksi? Ja vielä, opetelkaa käyttämään pitkiä valoja oikein.