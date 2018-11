Harkimon liike laajeni nyt Keminmaahan – seitsemän hengen valtuustoryhmä päätti liittymisestään viikonloppuna

Keminmaan kunnanvaltuuston toiseksi suurin ryhmä Keminmaalaisten Parhaaksi on päättänyt liittyä kansanedustaja Harry Harkimon poliittiseen liikkeeseen. Harkimon Liike Nyt on saanut jo aiemmin paikallisia valtuustoryhmiä mukaansa.

Keminmaalaisten Parhaaksi -ryhmällä on Keminmaan valtuustossa seitsemän valtuutettua. Määrä on sama kuin vasemmistoliiton ryhmällä. Suurin ryhmä Keminmaan valtuustossa on keskustalla.

Ryhmä päätti liittymisestään Harkimon liikkeeseen viime sunnuntaina.

"Olemme edelleen keminmaalainen itsenäinen toimija mutta yhteistyö liikkeen kanssa tuo verkoston, jonka avulla pääsemme halutessamme mukaan maakuntavaaleihin ja eduskuntavaaleihin yhteislistalla muiden aidosti sitoutumattomien lappilaisten kanssa", ryhmä kertoo mediatiedotteessaan.

Ryhmä jatkaa tästä eteenpäin nimellä Liike Nyt Keminmaa.

Keväällä 2018 perustettu Liike Nyt on entisen kokoomuslaisen Harry Harkimon luotsaama poliittinen liike. Harkimo on liikkeen ainoa kansanedustaja. Harkimon lisäksi liikkeen perustajia olivat Sarian Antila, Helene Auramo, Tuomas Enbuske, Mikael Jungner, Karoliina Kähönen ja Alex Nieminen.