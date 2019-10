Hanhikivi 1 -voimalan automaatiotoimittajaksi Framatome-Siemens – Fennovoiman tavoitteena saada rakennuslupa vuonna 2021

Hyvä jos vaikka ehkä paras automaatiotoimittaja.

Tämä ydinvoima hanke Hanhikivessä olisi syytä saada oikeasti liikkeelle ja pikaisesti toimittamaan meille ja mailmalle sähköä. Kaikilla on mielipide. Sähköllä kaikki pitää tomivan. Mistä kaikki sähkö saadaan, jos ja kun kaikki ydin-, turve-, kivihiili ja vesivoimakin on haudattava pikimmiten. Tuulivoimakin on varmaan haitallista ultraäänien vuoksi. Tässä olisi nyt oiva paikka esittää uusia energian tuottotapoja.