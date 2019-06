Haapaveden folk-kursseilla on tänä kesänä 28 opettajaa kuudesta eri maasta: "Kynnys madaltuu eri maiden musiikkityylien kokeilemiseen"

24. kesäkuuta Haapavedellä alkaa folk-kurssi, joka vuodesta toiseen kokoaa paikkakunnalle parinsadan hengen joukon musiikin harrastajia opiskelemaan soittoa tai laulua.

Nyt ei hinkata otsa rypyssä vaan annetaan palaa. Aurinko on tullut esiin, ja irlantilainen musiikki raikaa Haapaveden opiston pihamaalla.

Soittoa kuuluu lähes jokaisen oven takaa myös sisätiloissa. Kesäkuinen folk-kurssi tuo Haapavedelle yli 200 eri-ikäistä musiikin harrastajaa ja lähes 30 opettajaa Suomesta ja maailmalta.

– Täällä kynnys madaltuu eri maiden musiikkityylien kokeilemiseen. Samalla oppii lempeyttä erilaisia soittotapoja ja etenkin omaa soittoa kohtaan, viulunsa kanssa kuudetta kesää mukana oleva Elina Kykyri sanoo.

Viuluryhmän tunneilla on tällä kertaa seilattu Atlantin rannalta toiselle. Amerikkalaiset old time -sävelmät vaihtuvat välillä Irlannin reeleihin tai eteläpohjalaiseen polskaan.

Kautta aikojen ihmiset ovat liikkuneet ja vieneet vaikutteita mukanaan. Yhteisestä laarista on ammennettu myös musiikissa. Silti uuden tyylin opettelu on kuin avaisi vieraan kielen oppikirjan – tosin sillä erolla, että kansanmusiikin kielioppia ei opetella paperilta.

Kuten eräs opettajista toteaa: pitää kuunnella ja kuulla, pitää soittaa mukana.

Kursseilla musiikkiperintöä eri maailmankolkista

Folk-kursseja on järjestetty Haapavedellä yhtäjaksoisesti vuodesta 1987 saakka. Kursseja alusta asti johtanut Timo Hannula toteaa, että hämmästyttävän vähillä muutoksilla on menty.

– Suomi, Skandinavia, keltti, Pohjois-Amerikka. Tältä pohjalta kesä on aina rakennettu, ja siihen aina jotain muuta lisäksi.

Tuo ”jotain muuta” pitää tänä kesänä sisällään muun muassa sambaa, klezmeriä ja Balkanin lauluja. Suosituin instrumentti on nykyään laulu, perässä tulevat kielisoittimet ja viulu. Niiden lisäksi edustettuna on laaja kirjo soittimia, myös kuluneen vuosikymmenen aikana suomalaisten sielut valloittanut ukulele.

Ihan vähäinen merkitys ei ole sillä, että tuodaan kaikkien kuultavaksi musiikkiperintöä eri maailmankolkista. Musiikilla on Hannulan mukaan ”ihan mahdoton kaikkivoipaisuus” yhdistäjänä ja rakentajana. Esimerkkinä hän mainitsee paikkakunnan lapset ja nuoret.

– Välillä soitetaan Bachia, välillä kansanmusiikkia. Kun lapsille sanotaan, että vedetäänpä sitä kamua nyt, niin joku kysyy että mitä se on. Lapsi ei ota mitään valmiiksi arvomerkittynä, jollei sille siitä erikseen sanota. Eivät ne ihmisiäkään erottele ihonvärin tai hiustyylin mukaan.

Saman asenteen Hannula soisi säilyvän aikuisillakin.

- Ei meillä tässä maailmassa ole muuta mahdollisuutta kuin olla globaaleja. Kulttuurissa räppänät pitää olla auki joka suuntaan, ja Haapavedellä on oltu eturintamassa sen suhteen aina.

Huippuartistit kurssien opettajina

Vuodesta toiseen folk-kursseille on saatu opettajiksi oman alansa huippunimiä. Hannulalla on siihen yksinkertainen selitys.

– Se on tämä pitkä juoksu. Kun näin kauan on pysytty hengissä, maine on kiirinyt.

Haapavedellä moni artisti ensin opettaa viikon ja sen päätteeksi vetää keikan festivaaleilla. Hannulan mukaan yhdistelmä on osoittautunut vuosikymmenten varrella toimivaksi ja pidetyksi.

– Lähde nyt jostain Texasista tänne yhden keikan takia. Ei pienintäkään järkeä. Artistit tietävät, että täällä on ihmisiä, jotka todella haluavat oppia ja ovat paikalla avoimin mielin. Sehän se tärkeintä on.

Tavalliselle harrastajalle viikko musiikin äärellä vasta mannaa onkin. Elämä on hyvää silloin, kun siihen mahtuu soittoa ja laulua aamusta iltaan. Pitkän päivän jälkeen jaksetaan vielä kokoontua illallakin jammailemaan.

– Sen verran hullujahan ne ovat, että kun soittoa on ainakin kuusi tuntia päivässä niin ne ovat onnellisia, Hannula päivittelee.

Kurssien suosio on vuosien varrella jatkanut kasvuaan. Moni tulee kesä toisensa jälkeen uudestaan ja laajentaa repertuaariaan uusiin tyyleihin ja soittimiin. Kitaristilla saattaa kohta olla hanskassaan mandoliini, sitten buzuki ja ukulele.

Kansanmusiikissa perinteet siirtyvät yhä samalla tavoin kuin ne ovat tehneet sukupolvesta toiseen – vieretysten soittamalla tai laulamalla. Yhden viikon aikana mukaan tarttuu iso kasa uusia kappaleita, nauhoituksia ja oivalluksia.

Niiden varjoon jää ajatus, joka on saattanut metkana häivähtää mielessä jonkin oppitunnin aikana: tässä sitä ollaan, osana isompaa ketjua.