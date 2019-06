Haapavedellä työkaluja varastanut mies vangittiin rikoskierteen vuoksi

Haapavetinen mies vangittiin torstaina Oulun käräjäoikeuden päätöksellä epäiltynä todennäköisin syin varkaudesta Haapavedellä.

Kolmekymppinen rikoksesta epäilty oli mennyt viime tiistaina aamuyöllä rikoskumppaninsa kanssa peräkärry-yhdistelmällä soramonttutyömaalle, jossa he olivat varastaneet työkaluja työmaan ylläpitäjältä.



Rikoksesta epäilty on myöntänyt teon ja anastettu omaisuus on saatu pääosin takaisin.



Käräjäoikeus katsoi miehen olevan selkeässä rikoskierteessä, minkä vuoksi hänet määrättiin tutkintavankeuteen.



Miehen epäillään syyllistyneen muun muassa useisiin omaisuusrikoksiin tämän vuoden aikana.

Syytteen noston määräpäiväksi oikeus päätti 29. elokuuta.