Haapavedellä harhaillut hirvenvasa nimettiin Eemiksi – "Meidän eläintenhoitajat ovat alkaneet kutsua sitä Empuksi"

Haapavedellä äitienpäiväviikonloppuna yksin harhaillut hirvenvasa on saanut nimen. Ranuan Eläinpuistosta kodin löytänyt vasa on nimetty sen löytäneen Törmälehdon perheen pojan, Eemin mukaan. Vasalla on myös jo lempinimi.

– Meidän eläintenhoitajat ovat alkaneet kutsua sitä Empuksi, eläintenhoitajien tiimivastaava Miia Va­ran­ka Ra­nu­an Eläin­puis­tos­ta kertoo.

Emppu löydettiin harhailemasta talon pihapiiristä Haapaveden Suotukylältä. Yksinäisestä vasasta oli tehty havaintoja jo sitä ennen. Haapavetinen Karoliina Törmälehto kuljetti sen farmariautolla Ranualle, jossa sitä on hoidettu maanantaista saakka.

Tällä hetkellä Empulle kuuluu Miia Varangan mukaan oikein hyvää.

– Se juo kuusi kertaa päivässä tuttipullosta. Se on omassa aitauksessaan ihan eläintenhoitajien valvovan silmän alla, Varanka toteaa.

Pieni hirvenvasa pääsi maanantaina ennen puolta päivää uuteen kotiinsa Ranuan Eläinpuistoon. Vasa tarvitsee kasvurauhaa, minkä vuoksi se ei ole yleisön nähtävillä ennen kuin ensi syksynä.

Vasaa ei voida kotiuttaa luontoon, sillä se leimautuu liikaa ihmiseen.

– Jos hirvi ei pelkää ihmistä, se voi olla vaarallinen eläin esimerkiksi kiima-aikana. Tällöin hirvi saattaisi olla ihmisellekin uhkatekijä luonnossa, kertoo eläintenhoitajien tiimivastaava Miia Varanka Ranuan Eläinpuistosta.