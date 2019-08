Haapavedellä alle 1-vuotias jäi autoon lukkojen taakse – pelastuslaitos auttoi ulos

Haapavedellä alle 1-vuotias lapsi jäi autoon lukkojen taakse automatiikan lukittua ovet. Lapsi ehti olla jumissa autossa arviolta korkeintaan varttitunnin ajan. Pelastuslaitos sai lapsen turvallisesti ulos autosta ja hän voi hyvin.

Pelastuslaitos sai tapahtumasta hälytyksen klo 11.24. Tapahtumapaikalla pelastajat raottivat lukkiutuneen auton takaovea, jolloin auton lukitus saatiin auki ja lapsi saatiin turvallisesti ulos autosta. Auton ovi kärsi tapahtuneesta pienehköjä vahinkoja.

– Vanhemmilla oli tietysti huoli, kun kyseessä oli pieni lapsi. Lapsi ei ollut vaarassa, joskin hän oli itkeskellyt tilanteessa, palomestari Matti Virtanen kuvaa Jokilaaksojen pelastuslaitokselta.

Pelastuslaitokselta ohjeistetaan, että mikäli pieni lapsi tai eläin juuttuu ajoneuvoon, ensisijaista on miettiä esimerkiksi vara-avainten sijaintia, auton teknisten ominaisuuksien mahdollistamia keinoja, lähellä olevien kansalaisten apua ja muita mahdollisuuksia ajoneuvoon pääsemiseksi. Mikäli lukkojen takana olevalla ihmisellä tai eläimellä alkaa olla hätä, soitetaan hätänumeroon.

– Kesäaikaan haasteena on auringon aiheuttama kuumuus, jolloin lämpötila nousee nopeasti autossa. Lasten suhteen on lisäksi se, että mitä pienempi lapsi on, sitä nopeammin nestehukka saattaa uhkata, Virtanen muistuttaa.

Pelastuslaitoksen ainut mahdollisuus tällaisessa tilanteessa on murtautua ajoneuvoon.

– On muistettava, että pelastuslaitos ei tuo paikalle auton avaimia, vaan ovi saadaan auki mekaanisen työn avulla. Vara-avain on parempi konsti, sillä silloin autoon ei tule vaurioita, Virtanen sanoo.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella tietoon tulee vuosittain noin kymmenkunta vastaavaa tehtävää, jossa pieni lapsi tai eläin on juuttunut ajoneuvoon.

Juttua päivitetty kauttaaltaan kello 13.10.