Polkujuoksua harrastava Kaisa Reinius lomaili Saariselän Kiilopäällä Polkujuoksuviikolla. Uutta polkujuoksussa on sosiaalisuus, sanoo Suomen Latu Kiilopään pääopas Petri Kulha. Hiihtokeskusten ohjatut liikuntalomat kiinnostavat kesälomalaisia.

– Koko ikäni olen tykännyt juosta metsässä, poluilla juoksenteleva Kaisa Reinius naurahtaa, kun häneltä kysyy, milloin innostus lajiin syttyi.

– Polku tai poluton – pohjoisessa on mahtavaa se, että metsät ovat avaria ja niissä on helppo liikkua. Vaikka polkuja ei olisikaan, niin kulkeminen sujuu, kun esteenä ei ole etelän ”pusikoita ja pöpelikköjä”.

Kaisa Reinius juoksee mielellään metsissä ja tunturipoluilla. KUVA: Helena Sahavirta

Kaisa Reinius juoksee mahdollisimman vähän asfaltilla ja väistelee myös latubaanoja, jotka eivät ole yhtä mielenkiintoisia kuin luonnollinen maasto.

– Eniten tykkään lähteä eväiden ja kompassin kanssa tunturiin pitkälle lenkille. Se on hienoin tapa, hän kertoo.

Etelä-Suomesta pohjoiseen asettunut Reinius asuu Äkäslompolossa ja työskentelee fysioterapeuttina. Saariselän Kiilopäällä hän lomaili sopivasti Polkujuoksuviikon aikaan heinäkuun alkupuolella.

– Pääosin liikun yksin, mutta täällä pääsee maastoon samanhenkisten kanssa. Kiilopäällä on jo ennestään tuttuja, ja kun käydään samoissa liikuntatapahtumissa, niin on helppo verkostoitua, Reinius kertoo.

Vaikka porukassa on iältään, kunnoltaan ja taustaltaan erilaisia ihmisiä, on joukko kuitenkin samanmielinen ja yhdessäolo rentoa.

Tarjolla kivoja viikonloppuja liikuntatapahtumissa

Reinius juoksee välillä myös kisoissa, mikä antaa hyvän motivaation lähteä lenkille ja tarjoaa kivoja viikonloppuja.

– Jos kisoihin haluaa osallistua, pitää niihin ilmoittautua heti, kun paikat tulevat jakoon, sillä niitä on rajoitetusti, hän vinkkaa.

Polkujuoksukisoja juostaan muun muassa kansallispuistoissa ja muilla luonnonsuojelualueilla, joten usein mukaan mahtuvat vain nopeimmat ilmoittautujat.

Reinius harrastaa myös hiihtoa ja hiihtovaeltamista, maastopyöräilyä, suunnistusta ja vaeltamista rinkka selässä.

Hyvät lenkkitossut ovat polkujuoksijan tärkein varuste: niiden pohjan täytyy pitää märällä pinnalla ja veden päästä pois kastuneista jalkineista. Tärkeä on myös liivimallinen reppu, johon mahtuvat eväät, varatakki, kartta ja kompassi.

– Euroja saa varusteisiin kyllä kulumaan, mutta liikkumiseen ja nauttimiseen riittää, että menee ovesta ulos, hän kuitenkin tähdentää.

Polkujuoksu ei ole Reiniukselle uusi asia, eikä hän juurikaan innostu uusista villityksistä.

– Mutta uudet ilmiöt saavat luontoon ja liikkumaan sellaisiakin ihmisiä, jotka eivät ole luonnossa kulkemista aikaisemmin harrastaneet, hän kiittää: villasukkajuoksijat, paljasjalkakävelijät ja muut ”luomuliikkujat” ovat ihan hyvä asia.

"Varsinkin naiset haluavat liikkua porukalla"

– Kiilopään valtteja on helppo pääsy avotunturiin. Lähimaastosta löytyy neulaspolkua, vanhoja metsiä, poronpolkuja ja merkittyjä reittejä, sekä UK-kansallispuistossa että sen ulkopuolella, Suomen Latu Kiilopään pääopas Petri Kulha luettelee.

Kovakuntoisille aktiiveille löytyy vaativia reittejä ja aloittelijoille helppoja polkuja.

Petri Kulha toivoisi miestenkin innostuvan liikkumaan porukalla. KUVA: Helena Sahavirta

Ensimmäinen polkujuoksuviikko järjestettiin Kiilopäällä heinäkuussa 2017. Mukaan on tullut koko ajan enemmän väkeä: viime kesänä perhe-, harrastaja- ja aktiiviryhmiin osallistui lähes 50 ihmistä.

– Polkujuoksu on vanha asia, joka on nyt tullut muotiin. Uutta on sosiaalisuus, eli mennään porukalla, eikä kierretä pururatoja, vaan etsitään uusia pikkupolkuja, Kulha kertoo.

Harrastuksen aloittamiseen riittää normaali peruskunto. Lapsiperheille se voi olla koko perheen harrastus ja luonnossa viihtyville oivallinen tapa kohottaa kuntoa.

– Kiinnostus ryhmissä ulkoiluun on selvästi lisääntynyt, ja varsinkin naiset haluavat lähteä porukalla, Kulha kertoo ja toivoo, että miehetkin innostuisivat joukon mukana liikkumisesta.

Kulhan mukaan polkujuoksua harrastavat Kiilopäällä lähinnä aikuiset alle kolmikymppisistä keski-ikäisiin.